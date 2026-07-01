酒樓結業潮｜紅磡富臨漁港結業 集團2個月內第二間 街坊：區內最平係佢

本港近年面臨餐飲業寒冬，傳統粵式酒樓更是首當其衝。昨日（6月30日），位於紅磡明安街的「富臨漁港」貼出結業公告，宣佈正式結束營業，令不少經常光顧的街坊感到惋惜。

酒樓結業潮未完！ 紅磡富臨漁港宣布結業

昨日（6月30日），位於紅磡明安街的「富臨漁港」貼出結業公告，宣佈正式結束營業。

酒家在公告中向顧客致意，表明營業至6月30日止。

今日（1日），有網民在社交平台群組「全港店舖執笠結業消息 關注組」發帖，分享了紅磡明安街「富臨漁港」門外張貼的結業公告。酒家在公告中向顧客致意，表明「營業至二零二六年六月三十號止」，並在文中「非常多謝各位顧客長期支持」，同時呼籲食客「如欲惠顧，請移玉步前往集團各分店」。據官方資料顯示，富臨漁港自2001年成立，主打鮮活海鮮及即劏即食，同時於早午時段供應傳統手製點心，多年來深受大眾歡迎。

粵式酒樓入寒冬 同集團長沙灣分店上月同告結業

據立法會資料研究組最新報告顯示，香港粵式酒樓近年面臨嚴峻考驗，7年間淨減達290間。單計今年前4個月，全港至少有14家知名或連鎖酒樓結業。翻查資料，而同集團位於長沙灣貿易廣場的「富臨酒家」亦剛於上月29日結業。

街坊惋惜失去平價飲茶好去處

消息傳出後，不少區內街坊為此婉惜，有網民慨嘆「紅磡無平酒樓了」，並指出該店的點心價格非常親民，例如「即蒸牛肉、叉燒腸$25，叉燒包3個一籠$15」。面對這間「開咗幾十年」的食肆最終退場，網民無奈表示「都要執」，但亦有人認為在目前的經濟環境下，酒樓能夠「頂到而家，賺左啦」。

資料來源：富臨、全港店舖執笠結業消息 關注組

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