灣仔安樂里40年「潮興魚蛋粉」結業！馳名宵夜食堂 不敵租金壓力關門：斬好多碗牛腩先夠交租

近年香港營業至深夜的食店買少見少，夜市漸變冷清。灣仔安樂里40年老字號「潮興魚蛋粉」亦於昨日（30日）因租約期滿而宣告光榮結業，由於該店素以深夜營業見稱，惠及附近夜班一族，加上出品的魚蛋、牛腩粉麵大件夾抵食，消息令一眾陪伴成長的街坊及食客感到惋惜與不捨。

宵夜勝地「潮興魚蛋粉」40年灣仔安樂里分店失守結業

近日，潮興魚蛋粉在社交平台Threads上宣布位於灣仔軒尼詩道364號的「潮興魚蛋粉」正式結業，店方發出帖文感謝客人的長期支持，並宣佈於7月1日讓大眾「免費取入面架撐（生）」。據悉，該舖位經營近40年，一直標榜百分百純魚肉手唧魚蛋及老火靚湯底，加上每日營業至翌日清晨6時，多年來是灣仔及銅鑼灣一帶知名的宵夜勝地及深夜食堂。《星島頭條》致電店方確認結業消息時，對方亦補充同區其他4間分店暫不受影響。

嘆租金高昂、人手短缺 老闆坦言重開困難

在結業消息傳出後，店家亦有在網上與食客交流並道出結業的無奈。當有人提到現時區內夜晚變得冷清、多數店舖提早關門時，店家坦言主因是「租貴」，並無奈形容「要斬好多碗牛腩先夠交租」。面對熟客留言希望老闆不久將來可以重新開舖，店家則直言「應該都好難再重新開」。根據店家的描述，現時飲食業面臨嚴峻的營商環境，總結其對前景的意見，主要困難在於「租金貴，人又難請」。

網民不捨昔日味道 感嘆夜市光景不再

另有，不少網民緬懷過去，留言表示店內的食品是「回憶的味道」，更有食客憶述昔日上夜校或通宵工作後必去光顧，大讚其「好味爆汁牛丸」，紛紛表達對昔日繁華夜生活的不捨，以及對老字號敵不過時代巨輪的無奈結業的唏噓。

資料來源：chiuhingwc@Threads

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