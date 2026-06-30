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置地中庭地標餐廳7月起停業裝修！料9月轉型重開 食客憂「名物」消失：會唔會無咗龍蝦意粉

飲食
更新時間：13:21 2026-06-30 HKT
發佈時間：13:21 2026-06-30 HKT

位於中環置地廣塲中庭的地標餐廳「CAFÉ LANDMARK」近年不時傳出停業消息，《星島頭條》早前向餐廳所屬的美心集團查詢並獲回覆指，「CAFÉ LANDMARK」將於2026年7月3日迎來最後營業日，並由7月4日起暫時關閉進行大型裝修工程，預計將於9月重開。有傳餐廳將會轉型為精緻餐飲（Fine Dining），不少熟客憂慮其招牌「洋蔥湯」與「龍蝦意粉」從此成為絕響，惟官方表示現階段暫未確定最終的餐牌內容。

置地「CAFÉ LANDMARK」7月初暫別食客 官方確認9月重開：「會用返同一個名」 

位於中環置地廣塲中庭1樓的「CAFÉ LANDMARK」
位於中環置地廣塲中庭1樓的「CAFÉ LANDMARK」

位於中環置地廣塲的「CAFÉ LANDMARK」早於2001年開業，至今已屹立商場中庭位置逾20年。由於位處中環核心商業區的核心區域，而且被眾多世界頂級時尚品牌包圍，多年來一直是城中名人、明星及商務聚會的熱門地標，坊間素有中環「名媛飯堂」的稱號。

惟近年「CAFÉ LANDMARK」不時傳出即將結業，《星島頭條》日前就有關消息向餐廳所屬的美心集團查詢，獲回覆指餐廳將於7月3日迎來最後營業日，並由7月4日起暫時關閉進行大型裝修工程，預計將於9月正式重開。官方強調，餐廳重開後依然會「用返同一個名」，但屆時菜單可能會有所調整，唯暫時尚未確定最終的具體餐牌內容。

食客憂招牌菜式成歷史：「好鍾意個龍蝦意粉！ 」

餐廳的招牌「波士頓龍蝦意大利扁麵」向來深受食客歡迎。
餐廳的招牌「波士頓龍蝦意大利扁麵」向來深受食客歡迎。

有食客在社交平台發文，對於光顧多年的「CAFÉ LANDMARK」即將停業均表示不捨，坦言「開返就唔係普通西餐，做Fine dine喎」，同時擔心餐廳員工停業期間的安排；有熟客直言非常驚訝，嘆道：「What？我仲以為唔會郁佢哋」。與此同時，不少食客憂餐廳重開後會更改菜單，「之後會唔會無咗洋蔥湯同龍蝦意粉？」、「我好鍾意佢地個龍蝦意粉」，更稱要把握最後機會品嘗。

Cafe Landmark的裝潢設計極具標誌性，採用全開放式設計，猶如懸浮在置地廣塲中庭的半空中，食客用餐時不僅能享受中庭玻璃天幕透入的天然日照，營造出明亮溫馨的氛圍，其開揚的視野更能讓食客一邊品嚐美食，一邊飽覽商場內的繁華氣息，成為鋼筋水泥叢林中一道獨特的風景線。

餐廳主打蘊含亞洲精髓的國際美食，其「波士頓龍蝦意大利扁麵」選用肉質鮮甜的半隻波士頓龍蝦，配上龍蝦膏及香濃龍蝦忌廉汁烹調，麵條掛滿鮮甜濃郁的醬汁，成為不少食客的必點菜式；此外，其法式芝士白酒焗蟹蓋、大蝦多士、洋蔥湯及精緻下午茶同樣亦深受歡迎。

CAFÉ LANDMARK

  • 地址：置地廣塲中庭1樓107-108號舖
  • 電話：2526 4200
  • 營業時間：星期一至星期六早上8時至晚上9時、星期日及公眾假期早上9時至晚上9時

資料及圖片來源：置地廣塲、Threads

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