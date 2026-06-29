一粥麵快閃優惠！$80歎鮮味冬瓜盅配原條鹽焗烏頭 一連兩日外賣自取專享

一粥麵作為深受香港大眾歡迎的知名連鎖中式快餐品牌，一直以來以親民價格提供多款地道港式美食與粉麵，成為不少市民日常用膳的熱門首選。近日一粥麵更宣佈於6月29日至30日推出極具吸引力的快閃外賣自取優惠。顧客只需以超筍價$80，即可品嚐原價高達$146起的鮮味冬瓜盅配鹽焗原條烏頭豪華套餐，折扣接近半價，絕對是不容錯過的超值夏日美食推廣！

一粥麵鮮甜冬瓜盅配鹽焗烏頭 $80優惠價外賣自取

一粥麵於6月29日至30日推出極具吸引力的快閃外賣自取優惠。

炎炎夏日氣溫持續攀升，最適合品嚐清熱解暑的湯水來消暑降溫。一粥麵精心炮製的鮮味冬瓜盅，選用新鮮優質的冬瓜，配合多款時令配料細火慢熬而成，湯頭清甜鮮美，每一口都充滿豐富的營養精華，令人回味無窮，是夏日消暑的絕佳選擇。

除了滋補的冬瓜盅，這款豪華外賣套餐更重點推介原條鹽焗烏頭。精選肥美的烏頭魚，肉質鮮嫩細滑，經過傳統粗鹽悉心鹽焗處理後，鹹香徹底滲透魚肉之中，完美帶出魚肉本身的天然鮮甜。套餐更貼心包含兩大碗香噴噴的白飯，兩餸兩飯份量十足，性價比極高。這次的超筍快閃優惠期只限短短兩天，而且於指定時段供應。想要以破底價$80品嚐這款原價$146起的豐富海鮮湯水套餐，記得準時親臨門市下單。

一粥麵外賣自取優惠

優惠期限： 6月29日至6月30日（只限下午4時至6時）

優惠詳情： 外賣自取「鮮味冬瓜盅配鹽焗原條烏頭 + 香飯（2碗）」限定優惠價$80（原價$146起）

條款及細則： 此優惠只限外賣自取，如選擇堂食需付正價。 每人限購2份，食品數量有限，售完即止。 此優惠不適用於自助點餐機、手機點餐或網上外賣平台。 此優惠不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。 此優惠不可與其他優惠同時使用。 圖片只供參考，一切以實物為準。





圖片及資料來源：一粥麵

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