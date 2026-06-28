墨西哥餡餅做法/材料一文睇 3招秘訣教煮地道佐酒名食｜世界煮意

墨西哥餡餅（Quesadilla，芝士餡餅）常見於墨西哥中部，是最具代表性的墨西哥經典美食，展現了當地飲食文化注重顏色配搭、濃郁惹味的獨特風格。今天請來熱愛鑽研西餐的Chef Jackie Ko（荃灣PARKSIDE@NINA廚房主管），示範做法正宗的傳統墨西哥餡餅食譜，讓大家自製人氣墨西哥美食。

即睇墨西哥餡餅做法/材料

墨西哥餡餅 材料濃郁豐富

墨西哥人用餐時愛飲啤酒和善用烈酒調製的特飲，因此墨西哥菜大多味道濃郁且香口，例如鹹香酥脆的芝士餡餅。Chef Jackie說，墨西哥盛產小麥與粟米，用其製成的餅皮有不同形狀，加上不同配料便製成捲餅、薄餅、夾餅或餡餅，不但是送酒佳品，也成為墨西哥人的主食。炮製墨西哥餡餅，餡料包括蔬菜、肉類、豆蓉及芝士等，調味主要是用燒烤醬及新鮮香草，味道比只用鹽和胡椒粉的層次更豐富。

示範菜式：墨西哥餡餅

分量：1人份 需時：1小時40分鐘

材料：雞胸肉80克、墨西哥餅皮1塊、車打芝士80克、白洋葱25克、紅燈籠椒25克、黃燈籠椒25克、迷迭香10克、百里香5克、橄欖油20毫升、鷹嘴豆蓉10克、燒烤醬5克、番茄莎莎5克、酸忌廉5克、牛油果醬5克、鹽少許、胡椒粉少許

做法：

把雞胸肉、迷迭香及橄欖油放入密實袋，用60度水溫浸煮1小時，再手撕成雞絲。 將白洋葱、紅燈籠椒及黃燈籠椒切絲，起油鑊下白洋葱炒香，加紅、黃燈籠椒絲及百里香略炒，加鹽與胡椒粉調味，拌勻後取出。 在墨西哥餅皮上均勻地塗抹鷹嘴豆蓉，鋪一半車打芝士在半邊餅皮上，在車打芝士上加雞肉絲、炒雜菜絲及燒烤醬，加剩餘的車打芝士後對摺。 用少許油起鑊，用小火將餡餅每邊煎約3分鐘，切件上碟，伴番茄莎莎、酸忌廉和牛油果醬。

3招秘訣教整墨西哥餡餅

新鮮百里香及迷迭香不宜用高溫長時間烹調，除影響香味，還變得苦澀。 餡餅通常伴牛油果、番茄莎莎和酸忌廉等蘸醬同吃，在高級超市購買現成蘸醬，比自製節省許多時間。 熟成2至3個月的車打芝士柔軟鹹香，是餡餅的必備食材。



大廚擅長炮製多國菜

現職荃灣PARKSIDE@NINA廚房主管的Chef Jackie Ko ，求學時期已對烹調西餐充滿興趣，為深入了解歐陸與北美膳食的地道風味，更修讀專業的多國菜烹飪。學成後，她曾先後在本地多間著名食府工作，包括高級西餐廳Amigo及主打前衞分子料理的Bo Innovation。Chef Jackie有多年主理環球料理的經驗，堅持由世界各地引入優質食材，配合細膩講究的煮食風格，將不同地方的經典味道帶給每位客人。

PARKSIDE@NINA

營業時間：星期一至五/12:00至21:30，星期六、日及公眾假期/11:30至16:30、17:30至21:30

地址：荃灣如心廣場1期2樓201號舖

查詢：2117 4681

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文：EH 圖：星島日報