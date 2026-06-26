權發小廚豪推$98龍蝦蒸飯！疑反擊尖沙咀火鍋店「縮水」風波 網民：你應該做好自己再抽人水

不少食肆為了在競爭激烈的市場中突圍而出，往往會施展渾身解數吸引食客眼球，甚至會借用同行的話題來製造聲勢。連鎖兩餸飯店龍頭「權發小廚」近日於太子分店推出了一款定價$98的「籠仔龍蝦海鮮蒸飯」，惟宣傳文案疑似刻意對另一食肆早前鬧出的風波進行「抽水」嘲諷。

「權發小廚」太子店推$98龍蝦蒸飯 疑隔空反擊尖沙咀火鍋店「縮水」風波

「權發小廚」日前在社交平台發布了一則帖文，宣布於太子店由下午四時起，推出售價為$98一份的「籠仔龍蝦海鮮蒸飯」。從照片可見，蒸飯以荷葉墊底並盛載於竹籠之中，飯面鋪上半隻龍蝦、數隻鮮蝦、大量蜆肉、魚片及菜心，並灑上滿滿的蒜蓉作調味，賣相十分豐盛。

宣傳字句疑回應「妹姐潮鍋鮮」

「權發小廚」在帖文中補充該款蒸飯並非每日供應，並特意寫道「唔係蒸鍋食唔起，係兩餸飯更有性價比」，此句被普遍網民認為是直接回應並反擊尖沙咀火鍋店「妹姐潮鍋鮮」早前引起「縮水」爭議的「海鮮蒸籠車仔飯」。

事緣，「妹姐潮鍋鮮」早前推出同為$98的海鮮蒸飯並大肆宣傳，老闆娘「妹姐」更在宣傳片中曾言「成日食兩餸飯，好慘㗎嘛」。然而，有食客慕名前往光顧後，卻發現海鮮蒸飯實際賣相與份量與宣傳片相距甚遠，引發大批網民炮轟「現實爭咁遠」，最終店方拍片道歉並承諾補償。

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網民反應兩極 重提「權發小廚」衛生問題

網民對「權發小廚」的反擊呈現兩極化，有網民配合店方的「抽水」舉動，留言揶揄問道「係咪二人份量呀？」、「真係唔夠你玩」，亦有支持者大讚菜式吸引，表示「見到都流口水，一個字正」、「全部店都有就好」。

不過，同時有不少網民重提「權發小廚」近期的衛生風波，認為店方「其實應該做好咗自己再抽人哋水」，並直指「你個牌子啱啱先出事，就係因為食材唔新鮮同埋衛生問題」，提醒商戶在進行營銷時，首要任務仍是確保食品品質與衛生把關。

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資料來源：權發小廚