荃灣石圍角廣發餐廳光榮結業！45年堅持行善 為長者派早餐、向學生贈餐券： 珍惜每一次相遇

舊式屋邨茶餐廳承載著無數街坊的回憶，然而在時代變遷下，不少充滿人情味的老店亦面臨結業的命運。位於荃灣石圍角邨的「廣發餐廳」宣布，將於6月30日正式結業。這家擁有45年歷史並一直堅持行善的茶餐廳即將落幕，令不少街坊及食客感到惋惜。

扎根社區45載 荃灣石圍角廣發餐廳月底光榮結業

位於荃灣石圍角邨的「廣發餐廳」今日(24日)發出通告，宣佈將於2026年6月30日迎來最後營業日，為其長達45年的經營歷程畫上句號。這間充滿歷史的茶餐廳自1981年由現任老闆馬先生的父親創立，馬先生自學生時期已在店內幫忙，對他而言這裡如同第二個家。餐廳後來更於2006年擴張，在葵盛東商場開設分店（目前亦已歇業）。值得一提的是，三年前石圍角商場經歷大型翻新工程，引入了不少大型連鎖品牌，導致商場內不少老字號相繼離場。當時廣發餐廳成為僅存的兩間小店之一，成功捱過淘汰浪潮。然而，這間陪伴街坊多年的老店最終仍作出了艱難的結業決定。

餐廳在結業告示中向多年來支持的顧客、商戶及合作夥伴表達深切謝意，並對結束營業或為街坊帶來不便致歉。店方表示「天下無不散之筵席」，形容「經過慎重考慮，我們不得不做出艱難決定」，將6月30日定為最後營業日。店方在通告中感謝顧客45個春秋以來的信任與支持，坦言「一路走來我們始終珍惜每一次相遇」，並表示「這份溫馨回憶將永遠鐫刻在我們的成長歷程中」。 消息傳出後，不少網民感到惋惜，更有食客點名懷念其招牌沙嗲牛肉。

積極回饋社區 設學生獎勵計劃

除了作為街坊聚腳地外，廣發餐廳一直致力於社區營造與慈善工作。店內最特別的風景，是牆上貼滿的獎狀及學生照片海報。餐廳創立了「優異成績獎勵計劃」，專門鼓勵就讀葵盛圍及石圍角邨內中學的學生，只要在班級考獲首三名，即可獲贈面值100元的餐飲劵。過去，該店更積極與各區慈善組織合作，無償借出餐廳場地舉辦工作坊，為區內的弱勢社群提供支援。

結業前夕不忘初心 完成最後一次長者關愛派餐

除了學童受惠，廣發餐廳亦十分關注基層長者的福祉。多年來，餐廳維持著一項傳統：每逢農曆十五皆風雨不改地向區內長者免費派發早餐。即使即將面臨結業，餐廳仍決定貫徹始終，在通告中特別聲明將於6月29日（即農曆十五日）上午9時正，如常進行並完成最後一次的「長者關愛早餐」派發活動，將回饋社會的精神堅持至光榮結業的一刻。

資料來源：kwong.fat＠Threads

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