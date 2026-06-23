元朗燒肉層次分明反惹「合成肉」疑雲？食客好奇「係咩部位？」 凍肉公司解構燒臘店常用規格

港式燒味向來深受港人喜愛，不少人更會四出尋訪味道出眾的燒味。有食客早前於元朗一間燒臘店購買燒肉，形容該店燒肉層次分明，認為口感及「色水」均有別於傳統港式燒肉，遂於社交平台向網民請教「虛心請教下有冇師兄知係咩部位／新整法？」對此，有凍肉公司留言解畫，稱本地燒臘店的常用豬肉規格，詳情即看下文！

元朗燒肉層次分明 口感色水有別傳統 食客好奇：「係咩部位？」

有食客早前於社交平台發文，指在元朗一間燒臘店購買燒肉，儘管燒肉看起來是「層次分明」，賣相不俗，卻反而讓樓主感到好奇，「食時先發覺肉還肉、脂肪還脂肪」，形容「相當趣致」。在品嚐燒肉後，樓主更表示其肉質及味道有別於日常吃到的傳統港式燒肉，而且燒肉底部顏色相當一致，認為「口感色水都唔太似燒嘅做法」，好奇燒肉是否經明火燒製，或疑是由光波爐或氣炸鍋製成。

從樓主分享的圖片，可見其燒肉跟市面的「燒腩仔」相近，燒肉皮偏薄，而且脂肪及豬肉分佈明顯。樓主補充指，日常都不曾常吃燒肉，因此對於燒肉的製作認識不太了解，想向網民了解其購買的燒肉「係咩部位」，或是其他「新整法」。

網民熱議：合成肉VS高檔嘢 凍肉公司解構燒肉常用規格

對於樓主的質疑，有網民指出相片顯示的燒肉與內地出品相似，「似深圳啲邊境燒肉」，有人更懷疑是「合成肉」。不過，也有不少網民認為燒肉沒有太大問題，「就咁睇冇咩問題」、「呢個係啲高檔拎黎做三層肉個位黎，一舊燒腩得一細忽仔係咁嫁咋。」又認為凍肉非貴價食品，沒有造假的必要。

與此同時，有凍肉公司留言解構燒臘店的常用規格，指港式燒肉「一定要用有皮豬腩」，而在香港一般會食用的豬腩肉，部位為「豬腹肉」，肥瘦相間。凍肉公司又指，凍肉批發的豬腩肉會分為「有骨」及「冇骨」，視乎燒臘店老闆的選擇。而現時以巴西、荷蘭及俄羅斯的豬腩最暢銷，除製作燒肉外，「做東坡肉或扣肉都可以」。

文：TF

資料及圖片來源：食在元朗@facebook