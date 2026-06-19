大家樂父親節優惠！樂悠咭/長者咭最高減$8 一連兩日午/茶/晚市適用

適逢父親節的到來，連鎖港式快餐品牌大家樂特別為一眾老友記推出限時雙重長者折扣優惠，只需出示樂悠咭或長者咭等有效證明，消費滿指定金額即可享高達$8的即時扣減，讓子女與父母以超值價錢共享美味溫馨的父親節大餐。

大家樂一連兩日父親節優惠！樂悠咭/長者咭最高減$8

大家樂一連兩日父親節優惠！樂悠咭/長者咭最高減$8

憑樂悠咭/長者咭即享大家樂父親節優惠

是次大家樂父親節「長者雙重賞」限定優惠將於6月20至21日上午11時後全線推出。合資格的長者顧客只需在大家樂分店的收銀處點餐付款前，主動向收銀員表明希望使用此優惠，並出示有效的長者身份證明文件，包括已認證的大家樂Club 100長者會員卡、長者咭、樂悠咭或長者八達通，即可享有惠顧滿$40或以上減$4；惠顧滿$60或以上減$8的優惠。

值得一提的是，此項專屬優惠僅限持咭人或長者會員本人親身使用。與此同時，每次合資格交易最多只限受惠扣減一次，亦僅限於分店的實體收銀處付款，不能與品牌旗下其他任何形式的推廣優惠、現金券或折扣同時使用。

大家樂父親節長者優惠

適用日期：2026年6月20至21日

適用時間：上午11時後適用

條款及細則： 此優惠僅限持咭人或長者會員本人使用。 每次交易只可使用優惠一次。 優惠不能與其他優惠同時使用。 優惠只適用於收銀處付款。 優惠受大家樂相關條款及細則約束。



資料來源：大家樂 Café de Coral