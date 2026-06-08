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太子老字號時光倒流價！大中小點心全日3市一律$18.8+茶位$5 燒賣/蝦餃特價$16.6

飲食
更新時間：17:19 2026-06-08 HKT
發佈時間：17:19 2026-06-08 HKT

位於太子的經典粵菜館「容記小菜王」曾獲米芝蓮推介殊榮，主打正宗港式點心與招牌小菜，環境舒適，一直深受街坊與老饕喜愛。近日「容記小菜王」驚喜推出超值時光倒流價，大中小點一律僅售$18.8，更有精緻點心拼盤及$5超平茶位。

太子米芝蓮粵菜「容記小菜王」大中小點心一律$18.8 全日茶位$5

太子米芝蓮粵菜「容記小菜王」大中小點心一律$18.8 全日茶位$5
太子米芝蓮粵菜「容記小菜王」大中小點心一律$18.8 全日茶位$5

燒賣/蝦餃特價$16.6

為回饋茶客，「容記小菜王」特別將大、中、小點心全日早市、午市及定價為$18.8，包羅多款傳統點心，如北菇滑雞飯、鮮蝦炸雲吞、南乳豬手、甜椰椰蛋散等，每款皆由大廚悉心炮製，極具水準；而人氣之選燒賣及蝦餃亦只需$16.6。此外，餐廳更貼心設計了只需$34.8的「點心拼盤」，一碟包含了餃子、包點等6件精緻點心，款式多樣又飽肚。

早茶點心孖寶 $23.8靚粥＋點心

除了全日點心特惠外，「容記小菜王」更於早上九點至十點半黃金時段推出「超值孖寶」早茶組合，每份$23.8的組合即可以火候十足、綿密香滑的金牌豬骨粥，自由配搭煎釀燒茄子、白灼時蔬、粗糧糕等；$25.8的組合則奉上熱騰騰的鳳爪排骨飯，並可從滬上蔥花卷、鮮湯鮮竹卷、牛肉球或香脆的脆炸鮮奶卷中任選一款配搭。

容記小菜王茶市優惠

  • 地址：太子太子道西123號地舖
  • 電話：2363 9380
  • 供應時間：9am-4pm
  • 條款細則：優惠僅供大堂散座。星期六、日及假期每份加$3。

資料來源：容記小菜王

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