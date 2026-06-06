觀塘新開外賣烤雞店！$56歎原隻土匪烤雞 網民推介泰式無骨鳳爪/哈密瓜沙律

觀塘區向來是打工仔「搵食」集中地，平靚正的外賣店自然大受歡迎。近日，觀塘興業街新開一間外賣店，原址位於深水埗，主打原隻土匪烤雞，每日新鮮出爐，另供應自家製火山骨、黑松露蘆筍炒飯及多款泰式小食等，在社交平台掀起話題，更有食客表示會跨區幫襯，即看詳情！

觀塘新開話題烤雞店！$56歎原隻土匪烤雞 每日新鮮出爐

最近，有網民發現觀塘興業街新開一間主打烤雞的外賣店，並大讚「抵食好味！」其招牌原隻土匪烤雞以多款香料醃製，然後放入烤爐烤製而成，每日新鮮出爐，每隻只需$56，外皮香脆惹味，雞肉嫩滑多汁，整體而言性價比頗高！與此同時，小店同時供應自家製風林火山骨（半份$49；全份$69）、黑松露蘆筍炒飯（39）、酸辣米線（$28）等，另有泰式小菜、涼拌小食、沙律及甜品等、區內打工仔日後想買外賣午餐又多個選擇！

翻查資料，小店原本位於深水埗區，2024年10月31日結束營業後，今年5月遷至觀塘區重開，有食客表示「由深水埗食到依家搬咗嚟觀塘，好食」。不過，由於店舖從九龍西搬到九龍東，也有舊客無奈大嘆：「好想食土匪雞同哈密瓜沙律……不過搬咗有d遠。」

食客推介必食泰式鳳爪/哈密瓜沙律

除了招牌原隻土匪烤雞，不少食客推出店方出品的泰式小食及沙律，如泰式無骨鳳爪（$36）、哈密瓜蟹柳蟹籽沙律（$34）、酸醋青瓜（$24）、涼拌皮蛋（$20）等。由於新店剛開業，有食客坦言質素仍有改善空間，稱日前點了「兩個黑松露炒飯連半隻雞」，大讚烤雞「烤好香」，但就認為「雞肉質較淋有點奇怪（主觀食唔慣）」，而黑松露炒飯的味道亦「偏咸（鹹）」，整體感覺一般，惟表示「遲吓會試吓嗌炒米線，出面少有」，反映吸引力。

烤 are you

地址：觀塘興業街12號永泰中心地下A2號鋪

電話：6123 0664 / 6467 8036

來源：烤 are you@Facebook、X官塘老母群組@Facebook