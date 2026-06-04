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旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮淨一間

飲食
更新時間：11:51 2026-06-04 HKT
發佈時間：11:51 2026-06-04 HKT

近年本港不少歷史悠久的老字號食肆因經營環境改變而相繼結業，令大批市民感到惋惜。開業逾半世紀的著名港式扒房「花園餐廳」，其位於旺角山東街的分店因租約期滿，正式於5月30日結束營業。老字號分店黯然退場，引起不少網民熱烈討論，有人感嘆是「接近一個時代的終結」，然而亦有網民分析，結業是意料中事......

屹立63年懷舊扒房老字號 「花園餐廳」旺角山東街分店結業

「花園餐廳」位於旺角山東街的分店，近日被發現已悄然結業。該店位於「38廣場」的2樓，在入口處的玻璃門上，貼有一張白底黑字的簡潔告示，上面寫著：「多謝顧客支持。本店因租約期滿，營業至5月30日」，並請顧客改為到附近銀行中心的分店。

「花園餐廳」是香港著名的港式扒房，於1963年創立。其招牌食品包括「T骨牛扒」、「西冷牛扒」、「牛柳」及「雜扒餐」等。鐵板牛扒在香港經典飲食文化中佔有重要地位，懷舊扒房內香氣四溢、黑椒汁淋在鐵板上發出的滋滋聲，承載著一代港人的集體回憶。花園餐廳在高峰期於港九新界設有十多間分店，單在旺角便曾設有豉油街、通菜街、山東街等5間分店。然而，隨著山東街店的落幕，目前旺角一帶僅存「銀行中心」及太子「西洋菜南」分店。

曾改餐包為梳打餅 網民熱議：慳粒糖輸間廠

消息公佈後，隨即在網上激起千層浪，大批網民紛紛留言發表看法。有部分食客對該店結業表示懷念，稱「細個成日去食下午茶，牛扒意粉配黑椒汁，嗰陣時覺得幾正」、「曾經旺角區有好多間花園餐廳，現淨番一間（唔計太子），接近一個時代的終結」。

但更多網民指出，該餐廳近年食物質素顯著下滑，而將傳統隨餐附送的熱餐包改為餅乾，更是導致食客流失、步入式微的關鍵轉折點。許多老饕與港式西餐愛好者對此決定深感不滿，直言「餐包變左威化餅，依一點我作為老餅港式西餐食客，都頂佢唔順」、「威化餅簡直笑料」，更有網民嚴厲批評「改梳打餅已經係佢步入死亡嘅一刻，諗果條友真係好ＸＸ唔識做生意」，形容此舉完全是「慳粒糖輸間廠」，並直指「越做越難食，將餐包改威化餅之後就預咗有今日」，「轉埋餅乾已經係預告先兆」。

除了配餐變更引發不滿，網民亦將其與其他連鎖食肆及傳統扒房進行性價比對比，指出其價格高昂但產品質素令人失望，結業實屬「合理」。有網民直言該店品質「衰過大家樂大快活但收貴一倍」，並指出同類競爭對手的優勢，稱「同質素我會去第尾，人地一個雜扒先105，佢哋已經14x定15x」。面對近年食品品質的下滑，部分食客不滿地表示「佢劣食咗好多年啦」，甚至直言「緊係執笠……質素差到咁，呢到25X 難食到嘔，我令願坐公園食雙餸飯」，認為食肆若「根本無心做」，結業只是必然的結果。

 

圖片來源：Threads、小紅書

 

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