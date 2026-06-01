「暖心芝作」逆市開兩分店進軍沙田！頂手麥秋成一田雞蛋仔舖 大賣黑芝麻雪糕/菲林卷

暖心芝作沙田新店｜在現時零售餐飲業面臨挑戰的經濟環境下，仍有人氣食店選擇逆市擴充。超人氣米芝蓮推介甜品店「暖心芝作」，即將於6月11日登陸沙田新城市廣場，接手藝人湯怡丈夫麥秋成開設的雞蛋仔店舊舖位。連同即將於7月開幕的土瓜灣店，一連開設兩間全新分店，擴充速度相當進取。老闆娘「婷姐」表示，對品牌非常有信心！

米芝蓮必比登推介人氣食店「暖心芝作」 進軍沙田開幕大派優惠



有網民在社交平台上分享其發現，指在沙田新城市廣場3期1樓「一田食堂」內，看見了人氣食店「暖心芝作」的圍板，隨即引發熱烈討論。這家以石磨芝麻甜品聞名的食店，憑藉招牌芝麻雪糕和菲林卷迅速崛起，近年大受歡迎，更於2025年起連續兩年榮獲「米芝蓮必比登推介」，連影星周潤發都曾親自排隊支持，太子總店每日均大排長龍。

《星島頭條》向「暖心芝作」查詢，獲老闆娘「婷姐」證實，沙田新店將於6月11日中午12時正式開幕。屆時新店除了繼續提供「黑芝麻軟雪糕」及每日手工限量製作的「黑芝麻菲林卷」等No.1人氣名物外，亦會推出原屬天后店限定的「素米黑芝麻軟雪糕」。為慶祝開幕，店家將於首日派發500份福袋，並在開業首兩星期推出「$2加購六粒細芝麻丸」的優惠。此外，品牌更計劃於7月在土瓜灣再開分店，屆時全港分店總數將達到6間。

頂手麥秋成雞蛋仔店舖位 老闆娘信心十足

沙田新店的原址，前身是由藝人麥秋成及湯怡主理的雞蛋仔店「KAKAchevée」，該店開業僅一年便宣告結業。面對網民擔憂該店位置不佳、人流未算暢旺的問題，婷姐在接受訪問時顯得信心十足，她形容：「睇吓邊個做啫，我哋有信心嘅。」婷姐進一步說明品牌在選址上的獨特眼光，並舉出過去的成功例子：「你諗吓我哋而家揀嗰幾個位置，原來汝州街（太子總店）不嬲都冇人嘅，而家咪一樣做到成條街都旺晒。」

網民對此熱烈討論，不少人對新店開幕表示期待，計劃前往排隊支持；亦有網民關注該舖位的人流挑戰，期待「暖心芝作」能打破前店結業的宿命，帶旺該區人流。