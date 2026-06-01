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新蒲崗驚現「良心價」社企小店！雞翼/糖水/小食$8起 雙餸飯低至$28

飲食
更新時間：12:34 2026-06-01 HKT
發佈時間：12:34 2026-06-01 HKT

近年本港物價持續上漲，基層市民與長者的膳食開支負擔沉重，市場上對平價且健康餐膳的需求日益迫切。有網民近日發現，於新蒲崗康強街地下有一間提供平民膳食的「良心價」小店，大讚食物分量十足、價格實惠，直言值得專程前往支持，瞬即引起熱烈討論！

新蒲崗蘇媽社區廚房 社企小店賣平價兩餸飯/小食

有網民在Facebook群組「黃大仙區友」發文，介紹其在新蒲崗康強街地下發現的一間平民食肆。該店名為「蘇媽社區廚房」（SoMa Kitchen），該店主打「少油・少糖・少鹽無味精」的健康膳食。從店外海報可見，小店提供「社區券膳食服務」，專為60歲或以上長者提供由營養師設計的健康餐膳（包括正常餐、特別餐、糖尿病餐、低鉀餐等），是一間提供社區服務的社企。

該店面向大眾的菜單亦極其親民，「單餸飯餐」僅需$25、「雙餸飯」亦只需$28，可配搭「滷水雞髀」、「蝦仁炒蛋」、「咖哩豚肉」及「馬蹄蒸肉餅」等家常菜式；「是日西式」的「白汁海鮮長通粉」售$30；「湯水精選」如「涼瓜排骨湯」僅售$20。此外，店內還提供多元化的「小食精選」，例如「炸物拼盤」售$38、「芝士腸」售$10有6條、「炸燒賣」售$10有8粒，「手拍青瓜／涼拌雲耳」等低至$8份，更有各式售價在$20一份、$30兩份的「甜品精選」（如「木瓜雪耳糖水」、「香芒椰汁西米露」、「椰汁桃膠糕」等），極具吸引力。

網民大讚小店有良心 「咁嘅價錢對得住人啦」

發帖的網民表示，他是留意到網上有其他人介紹，於是決定親自前往該店一探究竟。根據事主的描述，他當天在店內購買了兩款高性價比的食物，其中一盒為「雜果沙律」，事主驚喜形容「真係好大盒，$20」；另一盒則是「土匪雞翼」，內含5隻雞翼，售價僅「$15」，惟事主亦提醒街坊「不過要自己翻熱。」總結事主對這間小店的評價，他認為價格極具誠意且食物分量充足，呼籲大眾共同支持這家良心食堂。

該貼文發佈後，隨即引發大量網民關注與熱切迴響。不少街坊對小店的親民定價大表支持，紛紛留言大讚「咁嘅價錢對得住人啦」、「呢個價錢，無投訴啦！」，更有網民感嘆「我相信有好多人都需要呢類食肆解困！」。有心細的網民在留言中為店鋪精細計算成本，指出「其實真係有數計，一間小店拎貨個量唔多，所以個價唔會平得去邊。就計佢雞翼，成本連人工加個盒分分鐘要兩蚊隻，佢15蚊有五隻真係賺唔到你錢，人地可能真係要薄利多銷先生存到交到租」，反映出經營小店之不易與難能可貴。

此外，曾光顧的網民亦就食物口味及性質展開熱烈辯論。有部分網民指出因該店主打健康與少鹽，部分菜式口味偏淡，但仍不失為高質量選擇，如「要睇下食咩，因為佢標榜低鹽低油低糖嘅健康餐，所以呢，有啲嘢係淡口啲，佢分好多個廚師架，啲土匪雞翼認真不錯，不過，我最喜歡係佢嘅水果乾茶，100分」、「味道一般可能因為淡口，我反而鍾意淡口啲，唔夠味就自己加！」，亦有市民分享「今日試左土匪雞翼，啲雞翼唔係細隻，抵食！」以及「我同同事都有幫襯，價錢抵、食物唔差」。

 

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