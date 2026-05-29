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糧尾救星！灣仔人氣兩餸飯店推$20單餸飯／炒粉麵 另設特價海南雞飯餐

飲食
更新時間：17:58 2026-05-29 HKT
發佈時間：17:58 2026-05-29 HKT

灣仔兩餸飯店「老闆娘家常飯」，主打親民且充滿人情味的家常菜式，憑藉超高性價比與每日新鮮製作的豐富菜餚，一直深受灣仔區街坊及上班族熱烈追捧。為回饋食客支持，店舖近日推出震撼推廣，只需$20即可享用單餸飯或炒粉麵，以極致平價打破港島區午餐昂貴的定律！

破底價$20！灣仔「老闆娘家常飯」全日特價單餸飯／炒粉麵

「老闆娘家常飯」推出「至尊單餸飯」，全日供應只需$20，食客可以自由挑選心水的一款家常小菜，無論是惹味肉類還是清新素菜，都能根據個人口味客製化，讓一人用餐也能盡興而歸，享受熱騰騰的飽足感。

此外，店內同步推出全日特價的特價炒粉麵，同樣僅售$20一盒，其中星洲炒米鑊氣十足，麵條炒得乾身且均勻沾滿咖喱香氣，配上鮮蝦、叉燒絲及煎蛋等豐富配料，口感層次分明，超值價錢加上足料份量，絕對是打工仔日常午餐或晚餐的省錢首選。

兩餸飯店推無骨海南雞飯餐送例湯

除了極具話題性的$20優惠外，店內的「招牌無骨海南雞飯」亦是必試之選。這款定價$58的皇牌套餐，嚴選肥美嫩滑的雞隻，更免費附送暖胃例湯，性價比極高。若想品嚐更多款式，食客可選擇$40的兩餸飯或$49的三餸飯，自由配搭心水家常小炒。

 

灣仔「老闆娘家常飯」

  • 地址：灣仔軒尼詩道68-76號新禧大樓地下B號舖
  • 營業時間：星期一至日 早上6時30分 至 晚上8時
  • 電話：3590 8177

 

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