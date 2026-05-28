太興/敏華大派現金券！14餐飲品牌聯推$33即減優惠／$3加購／$33特價套餐

太興集團作為香港極具代表性的多元品牌休閒餐飲企業，旗下涵蓋港式、台式及東南亞等多國風味，一直深受廣大食客歡迎。為慶祝「太興App」踏入3週年，集團現正推出震撼全城的「太興App 3週年激賞」，豪派總值高達$333的餐飲電子優惠券！食客只需下載應用程式，即有機會以低至$3的極致優惠價，品嚐多款人氣經典美食，更大派$3及$33立減現金券，絕對是今個暑假不可錯過的超值搵食攻略！

太興/敏華茶市晚市立減$3 全日激減$33

「太興App 3週年激賞」豪派總值高達$333的餐飲電子優惠券。

「太興App 3週年激賞」直接送出多張現金折扣券，靈活滿足不同時段的用餐需求！優惠包攬14大品牌的「茶市及晚市$3優惠券」各3張，食客只需於下午茶時段消費滿$40，或晚市時段消費滿$60，即可直接作$3扣減，非常適合日常的輕食時光。若與親朋好友歡聚大餐，則絕不能錯過「全日$33優惠券」（共2張），只需於全日任何時段消費滿$300即可作$33使用，無論是三五知己還是家庭聚餐，都能輕鬆享有折上折的豐富餐飲體驗。

「$3抵食」超值加購原盅靚湯/油菜/腸粉

由即日起至2026年8月31日，登記成為「太興App」新會員或現有會員，均可獲贈多達19款、合共24張的「$3抵食萬歲」優惠券。食客凡於太興、敏華冰廳、茶木及錦麗等14個指定品牌消費滿指定金額，即可以$3極致震撼價加購多款經典美食。例如在太興加配翠綠鮮甜的健康油菜，或於敏華冰廳品嚐火候十足、滋潤養顏的原盅靚湯，又或在靠得住粥麵小館品嚐混醬腸粉。喜歡台式風味的食客，更可於茶木以優惠價享用入味非常、口感軟嫩的310溏心蛋。優惠涵蓋早、午、晚各個時段，讓大眾以超低價錢大快朵頤，品嚐各品牌的手本名菜。

七月限定「$33日日食」招牌美食

踏入7月，驚喜優惠再升級！由2026年7月6日至23日期間的指定日子，會員只需登入應用程式的「領取優惠券」專區，即有機會搶獲「$33日日食」電子優惠券。各大品牌將輪流推出精選套餐，當中包括太興的「火腿生菜絲通粉配炒蛋及鬆脆多士套餐」，湯底清甜惹味，為早晨注入滿滿活力；還有敏華冰廳的「潮式沙茶牛肉公仔麵套餐」，濃郁的沙茶醬汁配上滑嫩牛肉，令人回味無窮。此外，茶木更會於晚市推出極具人氣的招牌甜品「蜜糖磚塊」，外層香脆、內裡綿軟的厚多士配上甜蜜雪糕，只需$33即可盡情享受，性價比極高。

太興App週年優惠詳情