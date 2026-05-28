泰式兩餸飯「泰風情」進駐荃灣！首攻新界料7月前開幕 新分店選址呢區？店方：計劃中

近年，主打經濟實惠的「兩餸飯」成為不少港人的三餐「醫肚」之選。其中，憑泰式兩餸飯打響名堂的「泰風情泰國菜館」近日逆市擴張，宣布首間新界分店選址荃灣，預計7月前開幕，消息一出隨即讓不少食客表示期待，亦有人留言「許願」希望餐廳落戶新界其他地區，獲店方回應：「計劃中！」即睇詳情。

「泰風情」泰式兩餸飯攻入荃灣！逆市開第6分店 料7月前開幕

「泰風情泰國菜」近年以平價高質的泰式兩餸飯在街坊食客之間打響名堂，更曾獲「兩餸飯關注組」推介，繼去年先後於觀塘及九龍灣設分店，惠及區內打工仔後，今年繼續逆市擴張，更首度進軍新界區，選址荃灣沙咀道開設第6間分店，其官方社交平台稱預計新店將於7月前正式開幕：「荃灣店預計七月前開幕，附近既朋友仔記得黎支持下啦。」

網民「許願」開呢區？官方回應：計劃中！

消息一出，不少食客得知終於不用專程「出九龍」就可以買到泰式兩餸飯，紛紛留言表示期待，「好期待！」、「終於唔駛出到九龍

」！與此同時，有網民坦言希望新店能保持質素，「期待，一早已想試，可惜見好多網友都話員工態度非常惡劣，同初初開張係唔錯，後來越比越小餸，希望荃灣店無以上情況」、「豉油雞脾，燒豬頸肉，肉碎炒蛋都好食……但咖哩的肉質做得差點好鞋和過老，汁是ok，希望日後會改善下，有機會會去試你沙咀道」。

此外，有網民留言「許願」新分店選址：「沙田分店會預計幾時開呢？因為嗰一區無乜高質素嘅兩餸飯店舖。」對此，店方積極回應並透露：「計劃中」，讓不少食客引頸以待。

來源：泰風情泰國菜館@Facebook

文：LW