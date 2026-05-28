大角咀$60乳豬飯賣相引熱議！一盒11件好足料？網民反應兩極：抵到爛VS啖啖都係油

平價燒味飯盒是許多市民的日常選擇，但其質素經常成為討論焦點。近日，有網民於大角咀一間酒樓購買售價為$60的乳豬飯，其份量及賣相隨即引起網民熱議，部分網民發現飯盒內竟有足足11件乳豬，以這個價錢而言相當足料，直呼「抵到爛」，不過亦有人坦言乳豬頗為油膩：「啖啖都係油。」

大角咀$60乳豬飯賣相引熱議！一盒11件好足料？

有網民在社交平台分享，日前在大角咀一間酒樓購買外賣乳豬飯，一盒只售$60，從帖文分享的相片可見，該盒乳豬飯內足足有11件乳豬，單看分量確實相當豐富。然而，乳豬賣相卻成為焦點，從外觀上看，部分乳豬的脂肪比例較高，且表皮顯得較為油亮。

網民反應兩極：抵到爛VS啖啖都係油

乳豬飯的賣相引起網民熱議，部分網民認為以此價格而言非常划算：「好抵deal」、「抵到爛，好唔好食另計。」不過亦有人指其賣相欠佳，直言：「一睇啲皮就知唔得」、「好X肥冇肉食」，更有網民笑稱這是「增肥餐」，擔心吃完會「啖啖都係油」，甚至調侃指「食完隨時爆血管」。

來源：Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」