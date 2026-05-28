寶達食品超市傳大幅縮舖？工廠區賣生蠔/刺身/凍肉起家全盛時期共15分店 網民狠批：過度擴張玩大咗

在疫後復常的環境下，不少曾受惠於疫情「待家經濟」的零售商，正面臨轉型與經營的挑戰。主打生蠔及凍肉的「寶達食品超市」，繼將軍澳中心分店於5月26日停業後，更傳出門市數目將面臨砍半的消息，引發網民關注。

寶達食品超市將軍澳店5月結業 網傳將繼續縮舖

「寶達食品超市」將軍澳中心分店於5月26日停業。(網上圖片)

「寶達食品超市」最初由屯門工廠區售賣空運生蠔及急凍海產起家，疫情期間逆市擴張，全盛時期曾擁有17間分店。

「寶達食品超市」最初由屯門工廠區售賣空運生蠔及急凍海產起家，並於疫情期間逆市擴張，全盛時期曾擁有17間分店，遍佈港九新界。然而近年多間分店相繼結業，撇除剛結業的將軍澳店，目前官網顯示僅餘8間門市，網上更有傳言指公司計劃在短期內將門市進一步大減至4間，西貢及觀塘分店亦傳出約滿後不再續租。

工廠區賣生蠔刺身起家 熟客批：做大後愈來愈差

「寶達」縮舖的消息傳出後，引發大批昔日顧客及網民熱烈討論。有由屯門工廠區時期便開始光顧的老顧客回憶道，當年專程開車前往購買，惟品牌擴張後品質與服務均有所下降，形容「做大咗之後就愈來愈差」，有網民更批評品牌進駐商場後「啲貨愈賣愈貴，啲職員又唔老實」。

不少網民認為大幅縮舖是盲目擴充的後果，直指店家「根本玩大咗，翻版759case!」。根據網民的分析，疫情期間市民多買餸煮飯，帶動凍肉舖市場；但隨著防疫措施放寬，市民外出用膳增加，加上香港「土地成本物業資產價值高到離譜」，實體凍肉舖市場已經處於飽和狀態。更有顧客大吐苦水，分享其不愉快的購物經歷，指曾預訂並付清款項的貨物竟被轉賣他人，批評店家「無乜道德」；亦有人指曾買過品質欠佳的凍蝦，形容「霉到……」。總結網民對事件的意見，大部份人認為在「租金貴人工貴來貨貴電費貴」的多重打擊下，業務收縮是「可預計嘅事」。

《星島頭條》就結業一事聯絡「寶達食品超市」，截稿前未有回覆。