移港前AV女優浜崎真緒$40,000聘Threads小編！列明需具備「搶口」能力引熱議：只能是香港人賺了

名人及藝人為維持社交平台的活躍度，聘請專人營運的情況十分普遍。近日，現居香港的前日本人氣AV女優浜崎真緒於社交平台上公開招募Threads帳號的「小編」，開出高薪並列出破格的入職條件，事件迅速引起網民廣泛關注及熱烈討論。

前AV女優浜崎真緒移港 80萬日圓聘Threads小編與網民「激烈互動」

浜崎真緒自2024年宣布引退後，成功轉型為打碟DJ，並將事業重心轉移至香港。她於今年4月透露已正式成為香港人，並不時在社交平台分享到元朗街市買餸、到酒樓飲茶等本地生活日常。而且她經常在網上親自以中文與網民交流，互動頻繁。近日，她於Threads平台上發帖，宣布在全亞洲範圍內招募專屬小編代為管理帳號。

具備「搶口」能力 入職條件：識製造公關災難！

根據該則招聘貼文的描述，浜崎真緒為該職位開出每月「800,000 日圓」（折合約40,000港幣）的薪酬，並標明工作條件為「全遠端工作」，應徵者不論身在何地，「只要懂中文，英文，日語」即可應徵。除了需要長時間在線並即時回覆留言外，職位要求中最引人注目的是，應徵者必須文字反應快，並具備「帶攻擊性『搶口』能力」及「喜歡製造公關災難」的特質。

此外，她亦強調小編需有良好的內容判斷力，必須「避免涉及具攻擊性的政治話題」及「避免觸及公開討論AV產業所有內容」。事實上，浜崎真緒本身的網上發言風格亦相當鮮明，過去有網民好奇她為何能以中文回覆留言時，她曾霸氣回應：「我說中文原因是因為你們不懂日語」。

「奇葩要求」引網民熱議：呢筆錢注定香港人賺？

這則招聘帖文發布後，隨即在網上引起極大迴響。不少網民對這份月薪高達四萬港幣的優厚工作感到驚訝，但也有人認為這份工作壓力不小，直言「錢唔係咁易賺㗎」，並表示「要做呢個位，四萬算合理」。對於特殊的「搶口」要求，不少網民笑指香港網民的網上發言風格非常吻合，笑言「講到搶口香港人真係數一數二」，甚至認為「這錢只能是香港人賺了」。

不過，公開招募代筆小編的做法亦引發部分反彈。有網民坦言「呢啲應徵唔應該公開」，質疑若日後連回覆留言「都唔係本人」，將失去粉絲與藝人交流的意義，反問「咁我點解要同個工作人員互動？」。

資料來源：浜崎真緒® - DJ Mao - Mao Hamasaki®

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