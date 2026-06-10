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希臘主廚坐鎮灣仔扒房　主打28日熟成牛扒／罕見乾式熟成魚

飲食
更新時間：17:27 2026-05-31 HKT
發佈時間：17:36 2026-06-10 HKT

說到希臘菜，陽光與海洋的氣息彷彿撲面而來，不少人第一印象都是芝士、海鮮、橄欖等。但近日有間位於灣仔的希臘餐廳打破這既定印象，將希臘菜與熟成牛扒結合，帶來截然不同的餐飲體驗。

由希臘籍總廚 Panos Kalamidas 主理的「Santorini Steakhouse」近日於灣仔開業，餐廳以現代希臘扒房為定位，融合傳統希臘風味與專業熟成技術，為食客帶來熟成牛扒及較罕見的乾式熟成時令魚料理。

主打專業28日熟成技術　重新演繹希臘海陸風味

總廚 Panos Kalamidas 出身於希臘的餐飲世家，受家族經營的餐廳與酒店薰陶，其後先後於倫敦、上海及北京等地工作，累積逾 20 年經驗，曾任職於 Morton's The Steakhouse 等專業廚房，奠定其處理西式料理及牛扒的穩固基礎，以及肉類熟成的專業技術。

Santorini Steakhouse 的一大特色是其熟成料理。餐廳精選多款頂級牛扒，根據不同部位的特性，採用乾式或濕式方法熟成 28 日以上。乾式熟成旨在帶出如堅果和藍芝士般的濃郁風味層次；濕式熟成則著重保留肉質的嫩滑與純粹肉香。重點推介的牛扒款式包括以朱古力餵飼的澳洲 Mayura 全血和牛、M5 戰斧牛扒以及安格斯 T 骨牛扒。

另一矚目的焦點，是在香港罕見的「乾式熟成時令魚」。有別於一般追求「新鮮海鮮」的慨念，總廚 Panos 透過精準的溫濕度控制，抽走魚肉多餘水分，不僅沒有犧牲鮮味，反而令風味更為集中，口感更細膩，顛覆食客對魚鮮的固有體驗。

 

堅持正宗家鄉風味　引入希臘直送食材

即使主打熟成肉食，餐廳依然保留了希臘菜的靈魂。為呈現正宗家鄉風味，Chef Panos堅持採用多款由希臘直送的食材，並親自製作四款經典希臘醬料 —— 酸奶黃瓜醬、鱈魚子檸檬醬、烤茄子醬及橄欖醬，搭配溫熱的皮塔麵包，體現希臘的傳統飲食文化。餐廳主打「分享式用餐」，設有二人套餐（$1,188）及四人套餐（$3,588），讓食客與親朋好友一同享用，感受熱情好客的希臘飲食文化。

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