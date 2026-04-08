港人力推九龍灣無名滷味舖！必試足料墨魚鬚/雞翼尖 街坊激讚：呢間好食！

香港街頭小食種類繁多，除了魚蛋燒賣、腸粉等，港式滷味同樣深受不少港人喜愛。最近，有港人在社交平台發文，表示早前特意前往九龍灣光顧一間無名滷味檔，「唔見有招牌，所以唔知舖名」，並買了一盒墨魚鬚（大），售價為$60/盒，認為份量十足、價錢合理。帖文一出，隨即有街坊大讚樓主「識貨」：「呢間好食」、「如果鐘意食雞翼尖，下次都可以試下！」即睇詳情。

港人力推九龍灣無名滷味舖！足料墨魚鬚$60/盒

最近，有港人表示早前於網上看到有人推介一間位於九龍灣商場的滷味店，並決定特意前往一嘗究竟，「之前見到有人買成盒食好似好過癮，今日特登去買」。樓主當日購入一盒大的墨魚鬚，價錢為$60，「一串$12但一盒細$35大$60」，笑言「大裝好似抵食啲」，並表示「好耐冇食過啦，超爽！」他又補充，由於該店沒有招牌，「唔見有招牌，所以唔知舖名」，位置是牛頭角道德寶商場地下，並補充道：「見到超人燒鵝行前面兩間舖位。佢好晏開，下午3時左右。」

街坊激讚：呢間好食！

帖文一出吸引不少網民熱烈回應，有街坊隨即認出是老字號食店，「呢間以前係牛頭角下村搬過去架，其實好好食啊。價錢又唔係貴」；有街坊亦因此懷念昔日牛頭角下下邨的小食檔風味，「以前牛頭角下邨檔檔都好食，超懷念」。 有人更推介小店的雞翼尖同樣出色，「如果鐘意食雞翼尖，下次都可以試下！」，又建議可以買啤酒配港式滷味，「呢間好食，買完買啤酒對面樓梯級食」。有網民則認為小店性價比頗高，「咁樣$60算幾抵」、「佢冇生腸頭賣，不過呢種鹵味已經唔多見」，感慨傳統港式滷味小店已經買少見少。

來源：香港茶餐廳及美食關注組@Facebook

文：LW