珠海燒味店驚見「合成豬」真身？港人遭群起炮轟無知 惟網民嘆有1缺點：以後唔買了

近年內地流行「無骨燒豬」，因口感爽脆而且價錢親民，吸引不少港人北上購買。然而，網上不時傳出「無骨燒豬」的造假傳聞，指其為「合成豬」。日前，有港人在社交平台表示在珠海的燒味店發現「傳說中的合成豬」，惟這說法被大批網民狂轟無知，「成隻豬喺度，點合成呀？」，詳情即看下文！

港人珠海燒味店驚見「合成豬」真身？遭網民群起狂轟無知

最近，有港人在社交平台發文，並上載「無骨燒豬」的照片，指在珠海的燒味店看到近年內地流行的無骨燒豬，形容是「傳說中的大陸合成豬」，說法惹來不少網民群起批評，認為樓主「無知」：「合成豬重貴過成隻豬」、「無知最可怕」、「有埋頭點合（成）呀？」有網民則補充道，「無骨燒豬」的製作方法是「將瘦肉抽起，只留豬殼去燒」，同時又「不需燒太耐」，可以大大降低成本。

儘管不少網民都相信「無骨燒豬」並不是「合成豬」，但不少人紛紛表示「無下次」，原因跟其味道有關。有網民表示，「大陸啲燒豬，片到啲肉好薄，醃料無香港咁濃味」、「食過，完全冇肉味」、「其實我吾（唔）會買嚟食囉，得層皮，肥肉同薄薄瘦肉。」

內地爆紅「無骨燒豬」屢傳造假疑雲 資深中廚咁解釋……

近年內地流行「無骨燒豬」，價錢親民吸引不少港人購買。同時，有香港商家視其為商機，引入「無骨燒豬」在港出售。惟「無骨燒豬」的味道及口感均與香港燒味店出售的燒肉不同，不時傳出造假疑雲。《星島頭條》過往曾諮詢一位資深中廚表示，內地流行的「無骨燒肉」一般會將豬隻的胸骨去除，亦會將厚薄不均的部位放在鐵架上，務求燒起來更為平均，因此相信並非由「合成肉」所構成。

文：TF

資料及圖片來源：全港店舖執笠結業消息關注組@facebook