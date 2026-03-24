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「長者愛店」霸皇茶姬驚傳結業？街坊可惜：太多人齋坐！眼利網民點出1原因停業

飲食
更新時間：12:46 2026-03-24 HKT
發佈時間：12:46 2026-03-24 HKT

霸皇茶姬自攻港以來迅速擴張，於各區早已設有分店。然而，有街坊發現寶琳分店近日突然暫停營業，直指「（開幕）短短幾個月就收X」引來街坊熱議討論「死因」：「嚟到點會有人飲，除非同內地價一樣」，更有人指出該店是「長者愛店」：「太多人齋坐唔買嘢」、「咁好嘅居然執笠，為啲公公婆婆提供好多位㗎！」不過有眼利網民點出1原因，指該店只是暫停營業而非結業？

「長者愛店」霸皇茶姬驚傳結業？

近日有網民在Facebook群組「西貢將軍澳討論區」發帖，指霸皇茶姬新都城中心二期商場「短短幾個月，又收X啦」，圖片可見該店舖面拉閘，對出公共座位區域亦圍上圍板，店舖暫停營業。

街坊網民集體研究「死因」：太多人齋坐唔買嘢 

帖文迅速引起討論，有網民分析「死因」：「嚟到點會有人飲，除非同內地價一樣」、「梗係啦，差不多每個站一間咁濟」、「坑口嗰間又未開跟住PopCorn嗰度有一間」」、「住宅區邊做得住。」

更有人指出該店是「長者愛店」，不少老友記平日會坐在店外的休憩空間「打躉」：「太多人齋坐唔買嘢」、「咁好嘅居然執笠，為啲公公婆婆提供好多位㗎！」、「咁大個seating area，有幾多人係有幫襯佢？」、「想講唔係飲嘢，好多人坐哂喺到，真係買咗嘢飲無位坐，職員又無係出面望下。」

眼利網民點出1原因停業 商場咁回應

惟有眼利網民直指該店只是暫停營業而非結業：「應該維修嘢，真係執就唔係咁攔住」、「有日落街見到有個食環職員企係佢門口，第二日就見佢貼紙寫緊急維修」、「其實而家逢親有佢出現嘅商場，都將公共位置界出嚟租畀佢，但係唔係啱例，起初入圖紙用途時應該唔會畀到咁大位置租用的，有事上嚟，嗰個位條行人通窄咗咁多，中間就坐晒人都有危險。」

《星島頭條》記者致電商場查詢，商場回答指該店「並非結業，而是需處理內部事務而暫停營業」，至於重開日期則未定。

來源：Facebook群組「西貢將軍澳討論區」

文：M

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