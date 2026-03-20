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九巴、城巴節能新指引 強制車廂冷氣不低於25度、建議車長特定情況宜關冷氣

飲食
更新時間：13:10 2026-03-20 HKT
發佈時間：13:10 2026-03-20 HKT

國際局勢的變化，往往牽動本地民生。近日，隨著中東局勢持續動盪，國際油價不斷攀升，九巴城巴紛紛推出節能措施。日前，網上就流傳巴士公司內部通告，要求司機調高車廂冷氣溫度，或在駕駛空車或未載客期間，調節空調以提升能源效益。新指引在引起廣泛關注，不少前線車長及市民均對炎夏的乘車環境及行車安全表示憂慮。

九巴、城巴發內部指引應對高企油價 車廂冷氣25度、車長特定情況關冷氣

網上流傳消息，指因中東局勢動盪令國際油價上升，本港兩間主要巴士公司九巴及城巴為控制營運成本，將於夏季調高車廂冷氣溫度。根據流傳的內部通告，為節約燃油消耗，各公司採取了不同措施，九巴將車廂冷氣溫度調整至「攝氏25.5-27.5度」；城巴則要求車長在「私牌」（不載客行程）期間「開窗熄冷氣」，並在總站開出前「禁止提前開引擎及冷氣降低車廂溫度」，以求最大程度節能。

網民反應兩極：現在油價水漲船高

事件引起網民熱議，意見紛陳。有網民對巴士公司的決定表示理解，留言指「沒辦法，現在油價因為一堆火流星亂飛已經水漲船高了」，認為此舉是控制成本下的無奈之舉。亦有熟悉巴士運作的網民觀察後指出，部分措施對乘客影響有限，例如「私牌熄冷氣乘客唔受影響」，而且巴士空調溫度本身已由系統鎖定，並非車長可以隨意調校。不過，亦有乘客反映已感到車廂溫度上升，直言「難怪冷氣擰咗都無風啦」，對夏季的乘車體驗表示擔心。

工會憂車長健康 促請當局介入

汽車交通運輸業總工會對此措施表達強烈關注，並已向公司管理層及運輸署反映情況。工會指出，在酷熱天氣下，僅靠開窗通風會使車廂變得異常悶熱，可能導致車長身體不適甚至中暑，構成交通安全隱患。

此外，工會已同時促請運輸署及勞工處介入，要求巴士公司將冷氣調低至23度，並建議將節省的資源用於為駕駛席安裝風扇，以及與前線員工分享節省下來的燃油開支。

運輸署：車長可視乎實際情況作出調節

運輸署回覆查詢時表示，已留意到九巴及城巴最近向車長發出的內部通告。署方指，得悉通告內容主要是提醒車長遵守一貫要求，例如在車站停定時切勿空轉引擎，以及避免急速加速或煞車。

至於有關在非載客行程關掉冷氣的指示，運輸署表示據了解只屬「呼籲性質」，車長可視乎實際情況作出調節。署方強調，已提醒巴士公司應與員工做好溝通，在不影響乘客服務及安全駕駛的前提下，人性化處理車長的工作安排。

資料來源：shameoiy@Threads、汽車交通運輸業總工會

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