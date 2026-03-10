會所Cafe台式便當盛惠$80？食客好奇「合理嗎？」 網民錯重點：像極了COVID隔離的酒店餐

香港百物騰貴，加上物價高企，外出用膳的費用顯著上升。近日，有港男在社交平台發文，指早前到住所的會所餐廳用膳，點了一客台式便當，連餐湯及一杯熱飲，總共盛惠$80，遂好奇向網民查詢價格「合理嗎？」帖文引起網民熱議，有網民笑言便當外觀「像極了COVID隔離的酒店餐」，認為售價太高；但也有網民持反對意見，認為價格合理，「會所飲食一向貴過出面。」即看下文了解詳情。

會所Cafe台式便當盛惠$80？食客好奇「合理嗎？」

早前有網民在屋苑會所的咖啡廳用膳，點了一份要價$65的台灣腸滷肉飯便當，加上$8的餐湯及$7的熱朱古力，總消費為$80。他隨後在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，詢問此價格是否合理，「大家覺得$80合理嗎？」。根據上傳的照片可見，該份台式便當以鐵盤分四格盛載，包括西蘭花、4條迷你台灣腸配生菜、滷肉及醬汁，以及白飯。

網民：像極了COVID隔離的酒店餐

帖文引起網民熱議，有網民批評價格偏高，「似用$80食監躉飯」、「營養上唔夠，腸仔係加工食品，滷肉啲汁高鈉，唔值$65」、「仲衰過2餸飯」、「自己煮好過啦」；同時有網民反駁，認為會所餐廳的定價一向偏高，「如果好食嘅話，$80又唔貴」、「會所飲食一向貴過出面」、「屋苑會所算好扺食，因為方便住客」、「唔算貴喎，外面餐廳一個就咁台灣香腸飯淋少肉燥，唔包飲品都要82蚊喎。」

也有不少網民錯重點，認為便當外觀宛如「隔離餐」、「醫院餐」，笑稱「這個像極了COVID隔離時的酒店餐」、「令我想起回香港在酒店隔離的日子」、「醫院餐應該多啲菜」、「好明顯爭緊個橙。」

圖片及資料來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組

文：Y



