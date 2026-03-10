Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

會所Cafe台式便當盛惠$80？食客好奇「合理嗎？」 網民錯重點：像極了COVID隔離的酒店餐

飲食
更新時間：17:07 2026-03-10 HKT
發佈時間：17:07 2026-03-10 HKT

香港百物騰貴，加上物價高企，外出用膳的費用顯著上升。近日，有港男在社交平台發文，指早前到住所的會所餐廳用膳，點了一客台式便當，連餐湯及一杯熱飲，總共盛惠$80，遂好奇向網民查詢價格「合理嗎？」帖文引起網民熱議，有網民笑言便當外觀「像極了COVID隔離的酒店餐」，認為售價太高；但也有網民持反對意見，認為價格合理，「會所飲食一向貴過出面。」即看下文了解詳情。

會所Cafe台式便當盛惠$80？食客好奇「合理嗎？」

早前有網民在屋苑會所的咖啡廳用膳，點了一份要價$65的台灣腸滷肉飯便當，加上$8的餐湯及$7的熱朱古力，總消費為$80。他隨後在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，詢問此價格是否合理，「大家覺得$80合理嗎？」。根據上傳的照片可見，該份台式便當以鐵盤分四格盛載，包括西蘭花、4條迷你台灣腸配生菜、滷肉及醬汁，以及白飯。

網民：像極了COVID隔離的酒店餐

帖文引起網民熱議，有網民批評價格偏高，「似用$80食監躉飯」、「營養上唔夠，腸仔係加工食品，滷肉啲汁高鈉，唔值$65」、「仲衰過2餸飯」、「自己煮好過啦」；同時有網民反駁，認為會所餐廳的定價一向偏高，「如果好食嘅話，$80又唔貴」、「會所飲食一向貴過出面」、「屋苑會所算好扺食，因為方便住客」、「唔算貴喎，外面餐廳一個就咁台灣香腸飯淋少肉燥，唔包飲品都要82蚊喎。」

也有不少網民錯重點，認為便當外觀宛如「隔離餐」、「醫院餐」，笑稱「這個像極了COVID隔離時的酒店餐」、「令我想起回香港在酒店隔離的日子」、「醫院餐應該多啲菜」、「好明顯爭緊個橙。」

圖片及資料來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組

文：Y

延伸閱讀：青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...


 

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
8小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
8小時前
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
23小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
01:10
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
社會
5小時前
假日本士多啤梨貨湧入街市！港人疑中伏：難食兼發霉 官方急發文教2招辨真偽
假日本士多啤梨貨湧入街市？港人疑中伏：難食兼發霉 官方急發文教2招辨真偽
飲食
23小時前
01:17
東張西望｜獸父「作故仔」聲稱性侵14歲子 發兒童下體照邀女網友3P 涉發布兒童色情物品被捕
突發
6小時前
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
飲食
6小時前