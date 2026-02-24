Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人買白胡椒粒浸水即溶兼無味 網民驚呼「好恐怖！」內地網紅教1招辨優劣

飲食
近年，市面不時流傳食品造假事件，其中低價調味料更成為重災區。日前，有港人發現購買的白胡椒粒浸水即溶，而且完全沒有味道，質疑商品質素，並在社交平台分享事件。不少人表示震驚，也有網民分享類似經歷：「我都買過，煲到黑人問號」。在去年11月，中國食品報的調查報道指出，內地市場及網購平台均有出售平價且品質較差的白胡椒，部分產品會添加麵粉顆粒，甚至是香精，而內地網紅「辛吉飛」則以一招教如何辨別白胡椒的優劣，即睇下文。

港人買白胡椒浸水即溶兼無味 網民驚呼「好恐怖！」

近日，有香港網民在社交平台表示，經網購平台購入一包200克的白胡椒，價錢為$40。豈料，白胡椒在浸泡熱水後竟然變得軟身，甚至出現溶化結塊的情況，在打開包裝時亦聞不到任何味道，質疑產品質素，「原來而家喺香港買白胡椒粒都有假？」，引起網民熱議。

帖文吸引不少網民回應，有人對此表示驚訝，直言「好恐怖」；有人則分享類似經驗，以及建議到印尼專門店購買，或入手知名產地的貨源，「我都買過，煲到黑人問號」、「去印尼舖買，再睇埋成份；有啲加米一齊打，所以無咁香」、「喺咩地方買先？原粒胡椒應該係睇得出植物紋理，而且一開袋會好香。你呢啲真係好差喎……」。有人則提議事主可以向有關部門投訴，而事主亦表示會考慮向海關申報事件。

本報曾向有關食品公司以電郵查詢事件，惟至截稿前未有回應。

內媒查證平價白胡椒或添加麵粉/香精 網紅教1招辨別優劣

白胡椒為胡椒科胡椒屬植物，經水浸、去皮、乾燥等工藝製成，全球主要產地包括印尼、印度、越南等，而中國則以海南為主要產區。中國食品報於去年11月曾發布一篇有關內地「低價白胡椒粉亂象」的調查報道，指出中國內地的市場價格一般由約30元/斤至38元/斤不等，部分地區市場售價為34至42元/斤，調查期間更有商戶稱可以出售平價白胡椒粒，惟當中添加了麵粉顆粒，口感較差，形容售賣方式「直白粗暴」。

同時，調查團隊於內地網購平台購入售價僅為人民幣13.99元/斤的「海南特級白胡椒粒」，經泡水後出現顆粒溶化、水變渾濁的情況，並以添加香精模擬辛辣味，產品在平台銷售過萬單，惟後來已經下架。

專門揭露食品添加劑內幕的內地網紅「辛吉飛」曾於抖音發布短片，比較家中的白胡椒及一包價值20元人民幣、購自網上平台的白胡椒，稱兩者外觀上沒有太大分別。他表示，優質的白胡椒在泡水後會先上浮再慢慢下沉，攪拌後水質仍然清澈，而品質較差的白胡椒則會直接沉底，在攪拌後清水亦會變成奶白色。及後，他又嘗試在品質較差的白胡椒水中加入碘，結果呈現藍黑色，證該產品有添加澱粉，並非純白胡椒。

資料來源：Threads、中國食品報、辛吉飛@抖音

文：LW

同場加映：小心有毒紙巾！央視抽查揭違規加螢光劑 驚爆含菌量超標13倍 即睇5招分辨紙巾優劣

 

 

