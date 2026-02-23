台男力捧$35四餸飯！ 逾20款菜式任揀激讚「真的很便宜」 港網民驚訝：居然來吃this this飯

香港被譽為美食天堂，吸引無數遊客前來在大街小巷中「覓食」，就連近年深受市民歡迎的兩餸飯，亦逐漸成為部分遊客的新目標。近日，有台灣旅客在社交平台上發文，大讚香港兩餸飯價格「真的很便宜」，僅花$35就可以食到四餸飯，且有逾20款菜式任意選擇。帖文引起網民熱議，不少香港網民感到驚訝，直呼「居然有遊客專程來吃this this飯！」即看下文了解詳情。

台男力捧$35四餸飯！ 逾20款菜式任揀激讚「真的很便宜」

近日，有台灣旅客在Threads上發文，分享體驗堂食「兩餸飯」的經歷，他在帖文中大讚香港「兩餸飯」分量十足，且價格便宜，「好像很少看遊客分享過，在香港吃到這種類似台灣自助餐的飯盒真的很便宜！」台男表示，在晚上9時後的特價時段，他只花$35便能食到四餸飯，「而且還可以四樣都選肉。」據他上載的照片可見，有逾20款菜式可供任意選擇，如番茄炒蛋、木耳炆排骨、魚香茄子、紅燒豆腐等，選擇十分豐富。

港網民驚訝：居然來吃this this飯

不少港人對台灣遊客來食兩餸飯感到驚訝，「居然有遊客來吃this this飯」、「你是第一個寫港式自助餐的遊客」、「你解鎖了在地美食」、「想不到有旅客會吃，但要小心選擇，這些衛生一般。」

也有人指香港兩餸飯與台灣的「自助餐」（台式自助餐）相似，「跟台灣自助餐87%像，而且感覺台灣一些自助餐已經貴過香港。」對此，樓主回覆解釋兩地最大差異，「最大的差別就是他們沒有分主菜或是配菜，價錢都是算份，你全部菜色都點主菜也不會比較貴，除非是特別有寫的大菜（魚類之類）。」

圖片及資料來源：Threads@jay_show_1223

文：Y