台男力捧$35四餸飯！ 逾20款菜式任揀激讚「真的很便宜」 港網民驚訝：居然來吃this this飯
更新時間：14:52 2026-02-23 HKT
發佈時間：14:52 2026-02-23 HKT
發佈時間：14:52 2026-02-23 HKT
香港被譽為美食天堂，吸引無數遊客前來在大街小巷中「覓食」，就連近年深受市民歡迎的兩餸飯，亦逐漸成為部分遊客的新目標。近日，有台灣旅客在社交平台上發文，大讚香港兩餸飯價格「真的很便宜」，僅花$35就可以食到四餸飯，且有逾20款菜式任意選擇。帖文引起網民熱議，不少香港網民感到驚訝，直呼「居然有遊客專程來吃this this飯！」即看下文了解詳情。
台男力捧$35四餸飯！ 逾20款菜式任揀激讚「真的很便宜」
近日，有台灣旅客在Threads上發文，分享體驗堂食「兩餸飯」的經歷，他在帖文中大讚香港「兩餸飯」分量十足，且價格便宜，「好像很少看遊客分享過，在香港吃到這種類似台灣自助餐的飯盒真的很便宜！」台男表示，在晚上9時後的特價時段，他只花$35便能食到四餸飯，「而且還可以四樣都選肉。」據他上載的照片可見，有逾20款菜式可供任意選擇，如番茄炒蛋、木耳炆排骨、魚香茄子、紅燒豆腐等，選擇十分豐富。
港網民驚訝：居然來吃this this飯
不少港人對台灣遊客來食兩餸飯感到驚訝，「居然有遊客來吃this this飯」、「你是第一個寫港式自助餐的遊客」、「你解鎖了在地美食」、「想不到有旅客會吃，但要小心選擇，這些衛生一般。」
也有人指香港兩餸飯與台灣的「自助餐」（台式自助餐）相似，「跟台灣自助餐87%像，而且感覺台灣一些自助餐已經貴過香港。」對此，樓主回覆解釋兩地最大差異，「最大的差別就是他們沒有分主菜或是配菜，價錢都是算份，你全部菜色都點主菜也不會比較貴，除非是特別有寫的大菜（魚類之類）。」
圖片及資料來源：Threads@jay_show_1223
文：Y
延伸閱讀：連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
2026-02-22 14:40 HKT
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
2026-02-21 17:07 HKT
跨代共融在房協 全方位提升社區幸福感
7小時前
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
2026-02-22 13:06 HKT