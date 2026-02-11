土瓜灣人氣韭菜餅觀塘都食到！人龍店限時登場 網民期待：返工都有正嘢食！

屹立土瓜灣多年的小食店「日昇小食」憑藉手工製作的爆餡韭菜餅打響名堂，成為公認的「土瓜灣名物」。近年小店更積極擴張，先後於同區開設2號店及進軍深水埗，門外經常大排長龍。最近，小店於專頁宣佈將於觀塘區「登場」，原來是指限時進駐觀塘年宵市場，並推出多款招牌美食，引來不少網民期待：「以後返工都有正嘢食！」

土瓜灣人氣韭菜餅觀塘都食到！人龍店限時登場

日昇小食日前於官方專頁發文，寫道「觀塘，我哋黎（嚟）啦！」表示即將於觀塘登場，引來不少網民期待，紛紛猜測是否有新分店，對此表示期待：「以後返工都有正嘢食」、「觀塘歡迎你」、「終於唔使搭車有正嘢食！」

《星島頭條》記者致電店方查詢，原來小店會由即日起於觀塘年宵市場擺檔，售賣多款招牌美食，除了有人氣韭菜餅（$50/3件），亦有燒賣、魚蛋等街頭小食，觀塘上班族及街坊今個星期去行花市就可以吃到熱辣辣的「土瓜灣名物」！

招牌韭菜餅打響名堂成區內名物 COLLAR成員都幫襯！

日昇小食的韭菜餅皮薄如紙、煎得金黃香脆，一咬下去熱氣直冒、汁液四溢，韭菜清香濃郁、豬肉鮮嫩多汁，比例完美不油膩不單調，價錢親民，性價比極高，多年來吸引無數街坊及食客慕名而至，經常大排長龍，就連前商台DJ阮小儀、女團COLLAR成員等藝人亦會專程光顧。

近年小店積極擴張，於去年6月在同區北帝街開設2號店後，再於深水埗大埔道開設分店，開業不久已極受街坊歡迎。有網民經過小店時更目睹人山人海的排隊場面，驚嘆小店生意興隆。

觀塘遊樂場年宵市場