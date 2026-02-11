Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

土瓜灣人氣韭菜餅觀塘都食到！人龍店限時登場 網民期待：返工都有正嘢食！

飲食
更新時間：17:27 2026-02-11 HKT
發佈時間：17:27 2026-02-11 HKT

屹立土瓜灣多年的小食店「日昇小食」憑藉手工製作的爆餡韭菜餅打響名堂，成為公認的「土瓜灣名物」。近年小店更積極擴張，先後於同區開設2號店及進軍深水埗，門外經常大排長龍。最近，小店於專頁宣佈將於觀塘區「登場」，原來是指限時進駐觀塘年宵市場，並推出多款招牌美食，引來不少網民期待：「以後返工都有正嘢食！」

土瓜灣人氣韭菜餅觀塘都食到！人龍店限時登場 

日昇小食日前於官方專頁發文，寫道「觀塘，我哋黎（嚟）啦！」表示即將於觀塘登場，引來不少網民期待，紛紛猜測是否有新分店，對此表示期待：「以後返工都有正嘢食」、「觀塘歡迎你」、「終於唔使搭車有正嘢食！」

《星島頭條》記者致電店方查詢，原來小店會由即日起於觀塘年宵市場擺檔，售賣多款招牌美食，除了有人氣韭菜餅（$50/3件），亦有燒賣、魚蛋等街頭小食，觀塘上班族及街坊今個星期去行花市就可以吃到熱辣辣的「土瓜灣名物」！

招牌韭菜餅打響名堂成區內名物 COLLAR成員都幫襯！

日昇小食的韭菜餅皮薄如紙、煎得金黃香脆，一咬下去熱氣直冒、汁液四溢，韭菜清香濃郁、豬肉鮮嫩多汁，比例完美不油膩不單調，價錢親民，性價比極高，多年來吸引無數街坊及食客慕名而至，經常大排長龍，就連前商台DJ阮小儀、女團COLLAR成員等藝人亦會專程光顧。

近年小店積極擴張，於去年6月在同區北帝街開設2號店後，再於深水埗大埔道開設分店，開業不久已極受街坊歡迎。有網民經過小店時更目睹人山人海的排隊場面，驚嘆小店生意興隆。

觀塘遊樂場年宵市場

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地點：觀塘翠屏道6號；入口設於佳廉道方向
  • 交通：港鐵觀塘站A1出口；牛頭角站A出口

延伸閱讀：觀塘新春夜市一連17日開鑼！掃街小食必試烤魷魚/蚵仔煎 設年花/手作/懷舊遊戲攤位

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
飲食
10小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
14小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
22小時前
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
影視圈
17小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
2026-02-10 12:52 HKT
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
19小時前
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
影視圈
9小時前
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
影視圈
12小時前