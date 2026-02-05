Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

灣仔和昌大押又有餐廳結業！奧斯卡影后「蘇菲亞羅蘭」首間海外意粉店執笠 攻港未夠2年敗走

飲食
更新時間：15:58 2026-02-05 HKT
發佈時間：15:58 2026-02-05 HKT

近年，不少過江龍餐廳紛紛進軍香港，但要在激烈的市場中站穩陣腳並非易事。由意大利傳奇影后蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）共同創辦的餐廳品牌「Sophia Loren Restaurant」，首間海外分店於2024年進駐香港，選址灣仔二級歷史建築「和昌大押」，惟1樓的意大利餐廳「Casa Sophia Loren」日前突然於社交平台宣布，將於今年2月15日結業，結束不足兩年的營運。

奧斯卡影后「蘇菲亞羅蘭」灣仔和昌大押意粉店結業！首海外分店開業未夠兩年

不敵成本及營運壓力 Casa Sophia Loren 2.15結業

今日（5日），Sophia Loren Hong Kong 於社交平台上發布結業公告，宣布位於灣仔和昌大押1樓的「Casa Sophia Loren」餐廳將在本月結束營運，並透露結業原因是當前市道下成本及營運壓力不斷增加，團隊經深思熟慮後，決定將重點及資源聚焦於其餘的餐廳和業務，以迎合市場新趨勢。

餐廳亦向顧客表達了誠摯的感謝，「感謝你們帶來的回憶、歡笑和共享的餐點。 你讓這個家變得特別，我們很榮幸能讓你最後一次和我們一起用餐」，邀請顧客作最後的告別，同時強調位於地下的薄餅餐館Sophia Loren Pizzeria及2樓的The Stage 音樂酒吧則會繼續營業。有網民對此反應熱烈，為餐廳在農曆新年前夕突然結業感到震驚，留言形容這是「過年前的突然死亡」。

Sophia Loren包攬灣仔和昌大押4層 賣Pizza/意大利菜/雞尾酒

Sophia Loren餐廳由奧斯卡影后蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）與企業家Luciano Cimmino聯手創立，自2021年在佛羅倫斯開設首店後，迅速擴展至米蘭、羅馬等意大利各地。香港分店作為品牌的首間海外分店，於2024年進駐灣仔百年地標「和昌大押」，樓高四層，設有薄餅店、意大利餐廳、雞尾酒廊及天台酒吧，為港人帶來了正宗的拿坡里美食，更為這座歷史建築注入了全新活力。

 

Casa Sophia Loren

  • 地址：灣仔莊士敦道60-66號和昌大押1樓
  • 電話：35946199
  • 營業時間：星期一至六 12pm-3pm；星期日 12pm-4pm
  • 結業日期：2026年2月15日（日）

 

資料來源：Sophia Loren Hong Kong

 

同場加映：元朗58年老字號國記粥店結業！老闆感嘆「歲月不饒人」 馳名艇仔粥/炸兩成絕響 網民︰真心唔捨得

