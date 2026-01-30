告別「MK妹」？港女獲封「維多利亞妹」新稱號 網民興奮大讚「高級」 起源竟然係...... 

網絡世界瞬息萬變，不同地區的女性常被冠上各種稱號。近日，香港女性在網上獲得了一個響亮的新朵「維多利亞妹」，這個源於一場網絡罵戰的稱號，不但沒有引起反感，反而意外地受到了香港女生的熱烈歡迎，更有網民興奮表示：「終於有個比得上櫻花妹嘅名」！

港女獲封「維多利亞妹」？ 新稱號源自台灣追星粉絲

有網民在社交平台Threads上分享，指「港女」最近有了新的稱號。據指，此稱號最初源於一場網絡爭論。韓國男團Super Junior在台灣舉辦演唱會，當地的台灣粉絲及香港粉絲因為應援表現問題，在網上發文互相抨擊。有台灣網民在情急之下，本想以「維多利亞妹」一詞攻擊香港女生，結果卻出乎意料。這個稱呼非但沒有達到預期的攻擊效果，反而被香港女生欣然接納，並迅速在網絡社群中傳播開來。

網民對新稱呼感興奮 大讚感覺「優雅高級」

對於這個新稱號，香港網民反應異常興奮。有人形容，「維多利亞妹呢個名真係一絕。優雅又串咀、可愛又倔強嘅blueblood（貴族血統）大小姐，成個形象出晒嚟。」不少人認為，相比以往帶有負面標籤的「MK妹」或「港女」，「維多利亞妹」顯得「高級太多」，甚至覺得「終於有個比得上櫻花妹嘅名」。有網民笑言，這個稱號讓她們「即刻由屋村$3嘅蛋撻妹搖身一變，變成Rosewood蛋撻妹」。總結來説，不少網民認為這個稱號「真心高級」，「呢個term 搞到依家全部人阿爸都係銀行家咁」。

全面接收新稱號 港女自製「維多利亞妹」維基/AI圖

「維多利亞妹」一詞的出現，在網上掀起了一股熱潮。香港女生們不僅樂於接受這個新身份，更發揮創意，製作了相關的AI圖片、自製「維多利亞妹Wikipedia」等，表現出對這個稱號的喜愛與認同。她們認為，這個名字巧妙地與香港地標「維多利亞港」連結，既有代表性，又不失格調。相較於其他地區如「櫻花妹」、「泡菜妹」等稱呼，香港女生認為「維多利亞妹」更顯獨特與尊貴，甚至戲稱只接受「維港妹」作為簡稱。



圖片及資料來源：Threads

