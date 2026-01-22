香港西松屋童裝半價清倉！$25起買日本品牌秋冬服飾/保暖背心/睡衣/出街靚衫

日本童裝品牌「西松屋」一向深受香港家長喜愛，其香港授權零售商 Hailey's House近日宣佈，全線9間分店同步推出「秋冬清倉」優惠。多款指定秋冬童裝及嬰兒服飾以驚喜半價發售，當中包括型格恤衫、保暖睡衣等，最平只需港幣$25起即可入手，絕對是農曆新年前為孩子添置新衣的好機會！

Hailey's House作為日本著名品牌「西松屋」的香港授權零售商，一直堅持「高品質、低價格」，其產品線全面涵蓋新生兒至14歲大童（尺寸由50cm至140cm），不論是活潑好動的幼童還是嬰兒，都能找到心儀的款式。服飾設計融合了日系，布料選擇則尤其嚴謹，確保衣物對兒童的嬌嫩肌膚溫和無害，讓家長能安心選購。

本次清倉優惠涵蓋多款秋冬必備單品，從日常外出服到居家保暖衣物應有盡有，全場$25起，以下精選三大必搶類別：

1. 時尚型格外出服：

平時極少減價的外出服系列亦加入半價行列！當中包括斯文百搭的長袖格仔恤衫、色彩鮮明的拼色衛衣等，設計充滿日系質感，無論是新年拜年或日常穿著都非常合適。以HK$25起的價格就能為孩子打造時尚造型，性價比極高。

2. 皇牌腹卷睡衣套裝：

西松屋最具代表性的皇牌產品非腹卷睡衣莫屬！其專為幼兒設計的加高褲頭，能完美包裹小肚肚，有效防止孩子在睡覺時因踢被而著涼。套裝質地柔軟透氣，是每個家庭必備的入貨清單。

3. 保暖夾棉背心：

面對變幻莫測的冬季天氣，一件輕便的夾棉或毛絨背心是「洋蔥式穿搭法」的最佳單品。無論居家或外出穿著都能提供極致保暖。款式輕巧不臃腫，方便孩子活動，是冬日保暖恩物。

Hailey's House「西松屋秋冬清倉」優惠

優惠內容： 指定秋冬衣物以半價 (50% OFF) 發售

優惠期限： 2026年1月22日起，售完即止

分店地址及營業時間： 九龍灣： 宏照道38號企業廣場五期MegaBox 9樓 (星期一至五 11:00-20:00; 週末及公眾假期 11:00-21:00) 旺角： 旺角東站 MKK14號舖 (星期一至日 12:00-21:00) 九龍塘： 九龍塘站 KOT 18號舖 (星期一至日 11:00-20:00) 南昌/深水埗： 深旺道28號V-Walk 2樓112號舖 (星期一至日 11:00-20:00) 觀塘： 裕民坊1樓P5-P14 (星期一至日 11:00-20:00) 馬鞍山： 保泰街16號 We Go Mall 2樓 205舖 (星期一至日 11:00-20:00) 荃灣： 青山公路荃灣段398號愉景新城1樓1052-53號舖 (星期一至五 11:00-20:00; 星期六至日 12:00-21:00) 屯門： 鄉事會路2A號愛定商場Zone N, 2樓N226舖 (星期一至日 11:00-20:00) 灣仔： 堅尼地道15號合和廣場6樓627-638舖 (星期一至日 10:00-21:00)



*優惠受條款及細則約束，貨品數量有限，售完即止。