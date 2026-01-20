飲茶叫點心「黃金公式」！跟人頭計唔夠食/太飽？酒樓公開1計算關鍵......

飲茶都有計重公式？與親朋好友相聚飲茶，享受「一盅兩件」是不少港人的樂趣，但點餐時總會遇到「叫太多」或「叫太少」的煩惱，影響雅興。近日，網上社交平台流傳一條「飲茶叫點心黃金公式」，聲稱能精準計算出點心數量，解決聚餐時的百年難題，引起網民熱議。

網傳「飲茶叫點心計算公式」 唔止數人頭咁簡單？

有「飲茶叫點心計算公式」，以後就不怕叫錯數量。（TVB劇照）

飲茶點餐，一向是「世紀難題」。一大班人去飲茶，往往難以預算份量，叫得太多會「食到嘔」，叫得太少又個個「唔夠食」，令人相當苦惱。有酒樓的社交平台編輯，近日就在網上分享其從討論區發現的「飲茶叫點心計算機」。 該酒樓小編形容，這條公式來自一名擁有「十多年飲茶經驗」的網民，並經過「不斷反覆驗證，準確度極高」，因此決定「將呢個秘密推廣開去，希望幫到大家！」

該條「黃金公式」的計算方法，為「人頭 × 3 - 女仔 - 炒粉麵減5」。根據其解釋，公式的基礎是假設每人的「基本食量」為3籠點心，再根據同枱的女性人數（因通常食得較少）作微調。若點了乾炒牛河、雞球窩麵等飽肚的「炒粉麵」作為主食，則需大幅減少5籠點心。

人數+性別是關鍵 炒粉麵飯要計數

該酒樓小編再以「5男3女去飲茶」為例，實測公式：先將總人數8人乘以3得出24籠，再減去3名女子的食量（24-3=21籠），若再點一份炒麵，則需再減5籠，最終得出「最多叫16籠點心」的建議。該酒樓小編對此結果表示滿意，並大讚：「呢個公式真係幾準！」並建議各位食客不防下次飲茶時實試一下。

資料來源：大日子酒家








