樓下小廚行政總廚羅德榮師傅 用心鑽研佳餚 3招秘訣教煮懷舊脆皮炸子雞｜香港情味

飲食
更新時間：11:00 2026-01-18 HKT
發佈時間：11:00 2026-01-18 HKT

中菜有許多名饌都以雞作菜，精髓在於利用恰到好處的調味與火候，令肉質嫩滑鮮美。堅持用心烹調每一道菜的羅德榮師傅（樓下小廚行政總廚），今天分享懷舊脆皮炸子雞的食譜，做法和選材簡單，是過時過節的桌上佳餚。

點擊圖輯睇羅德榮師傅示範懷舊脆皮炸子雞

羅德榮師傅感言：多方面充實自己

我於1985年加入飲食行業，至今超過30年。上世紀90年代初工作於聘珍樓、香港蘭桂坊Indochine1929法式越南菜，隨後任職於灣仔新鴻基中心的Saigon＆Milano，以及在赤柱大街的Saigon擔任行政總廚，更遠赴加拿大和西班牙任職粵菜和越南菜大廚。回港後於2018年在旺角創立女人街食飯公司，2022在荃灣開設鬆啲大排檔。
作為大廚多年，我的飲食理念是：美食是廚藝工作者的精心作品，並非食物那麼簡單。現今香港的飲食潮流千變萬化，顧客對食物的要求也很講究，然而要跟貼市場的潮流，並製作客人喜愛的食品，也要用心思考。在這個過程中，廚師要不斷的學習，鑽研製作的過程提升品質，以達到色、香、味俱全。此外，還要考慮烹調的成本、製作時間、廚部團隊手藝的水平，才能達致要求的水準。
現今的中菜包含着不同菜式的元素及處理方法，要得到認同，絕非易事。在實際工作上公司對主廚的要求，也增添了多層面的管理，所以今時今日的主廚需要多方面充實自己，亦要把自己的經驗與團隊分享傳承下去。
只要用心製作，願意接受批評及不斷改進，堅持食物的品質穩定，便能烹調出令人讚賞的美食。

1.最難忘的餸菜？

咕嚕肉。羅師傅認為這道看似普通的傳統小菜，材料不算繁複，但要懂得利用精準的烹飪手藝，才能煮出外層酥脆，但裏面保持豐盈肉汁的咕嚕肉。此外，糖醋汁的分量要恰到好處，吃起來便有酸香回甘的效果。

2.最具挑戰性的食材？

遼參。遼參是名貴海味，產地各異處理工序也略有不同。羅師傅表示，遼參要軟厚適中、鮮香美味，作菜前須預先浸發及用上湯煮至入味，每個處理步驟都極考師傅的廚藝和經驗。

自製淮鹽醃製雞肉。
懷舊脆皮炸子雞 古早風味

常見於中式酒樓及小菜館的脆皮炸子雞，肉嫩多汁、皮脆酥香，是最受歡迎的粵式菜餚。羅師傅表示，近年有不少大廚將做法改良或加入其他配料及調味，炮製成現代版本的炸子雞，而今天示範的配方屬懷舊古早風味。
 

示範菜式：懷舊脆皮炸子雞
材料：三黃雞 1隻
淮鹽：幼鹽 2.5茶匙、五香粉 半茶匙
皮水：麥芽糖 125克、大紅浙醋 100毫升、米醋 100豪升、水 100毫升

做法：

  1. 拌勻麥芽糖、大紅浙醋、米醋及水成皮水。
  2. 用白鑊及慢火，將幼鹽及五香粉炒香成淮鹽。
  3. 三黃雞洗淨，放進滾水中讓雞皮收縮。
  4. 將淮鹽加入雞腔內，塗抹均勻。
  5. 煮滾皮水，均勻地淋在雞身上面，將雞吊起風乾4小時。
  6. 燒滾油至160度，不斷將滾油淋在雞身約12分鐘，待涼後斬件。

3招秘訣教煮懷舊脆皮炸子雞

  1. 三黃雞兩斤半重肥瘦適中，是做炸子雞的首選。
  2. 為雞皮上皮水，可令表皮更酥脆及金黃色。
  3. 淮鹽可凸顯雞肉鮮味，分量可隨個人口味調校。

