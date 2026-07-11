中菜推介2026｜精選17大中菜餐廳新菜單 懷舊粵菜/創意點心/開胃時令中菜/滬菜/潮州菜/順德菜/川菜

中菜最受港人歡迎，各地方菜系各具地道滋味，可迎合不同人的口味。今日精選17間人氣中菜餐廳的新菜式，包括懷舊粵菜、創意點心、港式中菜、現代粵菜、滬菜、四川菜、潮州菜、精品粵菜、粵式酒饌、新派中菜、順德菜等，均由大廚嚴選優質食材，加上精湛廚藝炮製成滋味地方菜。

中菜推介2026｜精選17大中菜餐廳 時令新菜單

1. 重塑經典粵菜｜翠園 半世紀老字號 傳統配搭創意 必試人氣燒鵝皇

本地經典粵菜餐廳翠園，屹立本地逾半世紀，最近為慶祝所屬集團70周年紀念，重塑懷舊招牌菜，以傳統為本加入創意，堅守「鮮為先，清為貴」，巧配上乘食材與細膩烹藝，炮製一系列令人回味的佳餚。

例如火燄醉翁蝦，以古法堂弄炮製，鮮海蝦被玫瑰露酒醃至入味，在席前點火以溫潤當歸湯輕灼，爽甜鮮蝦富酒香和當歸的甜香。招牌翠園燒鵝皇用重五斤肥瘦適中的鵝隻入饌，再細心經過風乾、上皮及掛爐的序，明火逼出香氣，烤得皮脆肉嫩，鵝油香噴噴，伴以用鵝汁及芝麻醬調製的醬汁。

大廚巧手粵菜，還有蜜汁炙燒藏羊架、生磨杏汁花膠燉白肺、杞子翡翠浸海斑、傳統西檸雞、上湯煎粉果及蓮蓉西米焗布甸，都是經典的滋味粵菜。

翠園

營業時間：星期一至五，11:00至15:30、17:30至23:30；星期六至日及公眾假期，10:00至15:30、17:30至22:30

地址：尖沙咀星光行四字樓查看地圖

查詢：2730 6888

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2. 創意點心｜紅糖 期間限定手工點心 嚴選靚料 必試龍蝦餃

點心最能展現粵菜的手工精髓，好像中菜廳紅糖便主打特色點心，最近更新推期間限定的創意點心，由中菜行政總廚余偉經師傅嚴挑優質時令食材製成，結合傳統手藝與新穎配搭，帶來視覺與味覺的雙重享受，像是黑松露糯米包、燕液龍蝦餃等，都是值得一試的美點。

喜歡中西合璧的點心，推介黑松露糯米包。軟糯富有嚼勁的糯米，配搭豐富餡料和黑松露，口感分明且散發芬芳的黑松露香氣。賣相精美猶如藝術品的燕液龍蝦餃，靈感來自晶瑩通透的手工蝦餃。余師傅改用新鮮龍蝦肉增加鮮味，加上佐以燕液點綴，矜貴又滋味。外層酥脆、裏面鹹鮮的海膽帶子紫薯盒，鮮甜的帶子及海膽與紫薯很匹配，味道充滿驚喜且不油膩。

紅糖

營業時間：午餐/11:00至15:00，晚餐/18:00至22:00

地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店7樓

查詢：2252 5279

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3. 夏日開胃中菜｜沙田18 秘製醬料炮製醒胃菜

香港沙田凱悅酒店中菜廳沙田18主廚何振雄師傅，擅長運用當季鮮材秘製成醬料及調味品來增加菜式風味。由何師傅主理的夏日中菜新菜譜，便用了自家製的黃皮醬、特調辣椒豉油、辣子香料及沙茶醬等，烹製成黄皮醬焗鱈魚、白灼新鮮豬刺筋、饌天府辣子羊，以及沙茶珍珠蠔仔拌淮山麵等惹味酸香的開胃中菜。

豬刺筋是豬蹄韌帶，具黏稠及爽口兩種口感，何師傅將其放進滾水中灼熟，火候控制得宜，保留最佳嚼勁，吃時蘸點特調的辣椒豉油，辛香鹹鮮。黄皮醬焗鱈魚先將新鮮的黃皮製成果醬，鋪在嫩滑的鱈魚表面焗熟，不用多添其他調味品，吃到酸甜果香及魚肉的清甜，中和了鱈魚的油脂。

沙田18

營業時間：午餐（星期一至五，11:30至15:00；星期六、日及公眾假期，10:30至15:00），晚餐（星期一至五，17:30至22:30；星期六、日，公眾假期及特別節日，包括中秋節、冬至及農曆年三十，首輪用餐/17:30至19:30、次輪用餐/20:00至22:30）

地址：沙田澤祥街18號香港沙田凱悅酒店4樓

查詢：3723 7932

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4. 港式中菜｜遊園 主打舊菜新做 必試黑毛豬叉燒

主打港式中菜的遊園，剛設計了全新的廚師推介菜譜，菜式包含開胃前菜、明爐燒味、鑊氣小炒及港式美食等，像是為味蕾帶來新鮮感的拍薑葱油蒸馬友魚、焦糖菠蘿黑毛豬叉燒，以及台山手工黃鱔砂鍋飯，都是值得一試的手工中菜。拍薑葱油蒸馬友魚選材不馬虎，採用新鮮且肥美肉厚的馬友，貪其口感嫩滑鮮甜，在魚身鋪滿薑蓉及葱料再清蒸，上桌前淋上滾燙的葱油，增加香味之餘，還鎖住魚肉精華。

叉燒是經典港式燒味，這裏的做法與別不同，嚴選黑毛豬肥瘦均勻、肉味濃郁的腩肉部位，利用明火低溫慢烤，保持細嫩鬆化的口感，加上梅花間竹配以焦糖化的新鮮菠蘿，酸甜開胃同時平衡了脂肪的油膩。

遊園

營業時間：11:30至22:00

地址：尖沙咀柯士甸道西88號戲曲中心G樓2至3號舖

查詢：2320 7455

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5. 星級手工粵菜｜逸東軒 嘗盡龍蝦、鮑魚、燕窩、遼參

連奪十載米芝蓮一星，逸東軒行政總廚譚棟師傅精通傳統粵菜卻不囿於守舊，選材與烹技配對精妙，將中菜滋味昇華。好像全新「珍味薈萃套餐」（原價每位$1,198/兩位起，朗廷卓逸會會員可尊享優惠價每位$998），七道佳餚精挑龍蝦、六頭鮑魚、燕窩及遼參等入饌，鮮美觸動味蕾。

前菜上桌便叫人垂涎，青葱海蜇頭、脆皮素鵝、明爐蜜汁叉燒、蜜餞脆鱔，吃勻清爽、焦香、酥脆，令人食指大動。養顏花膠變奏雙重風味。翠玉蟠龍伴脆皮花膠吃到兩極層次，花膠外脆內糯，龍蝦鮮爽甜美；矜貴的雲液婆參燴燕窩融和精華，細燴燕窩、花膠及婆參，湯汁順喉滋潤。

兩味主菜由六頭鮑魚扣百花釀原條遼參擔當，上等六頭鮑魚鮮嫩彈牙，原條遼參釀入爽甜蝦膠。金湯雲裳浸星斑球伴馥郁南瓜金湯，是清爽的鮮味。富貴砂鍋炒飯的飯粒分明，充滿鮑魚帶子香。最後以銀耳凝露燉霜梨伴香芒糯米卷為晚餐畫上句號。

逸東軒

營業時間：星期一至五/11:00至16:00、18:00至22:30；星期六、日及公眾假期/10:00至16:00、18:00至22:30

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層

查詢：2710 1093

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6. 滬式早午餐｜雪園壹號 手工上海菜 經典風味

歷史悠久的雪園壹號，以手工上海淮揚菜作招徠，被譽為本地經典滬膳名店。餐館新推的「名人飯堂老師傅手工菜Brunch」（$388/位，即日至8月30日，逢周五至日，須預訂），共有10道精巧細緻的功夫滬菜，如鎮江肴肉、酒糟冷泡小鮑魚、黃金蝦球蝦仁伴鍋巴，以及金華爛糊肉絲、梅乾菜鍋貼等，部分菜式更以自家秘方烹調，風味獨特。

蘿蔔絲酥餅由經驗豐富的點心總廚明師傅主理，以傳統配方製作的酥皮，包滿手切蘿蔔絲，再以先低後高的油溫炸得鬆化。至於脆香煙燻流心蛋，以秘製燻料烤焗鴨蛋，恰到好處的煙燻香氣滲透鴨蛋，加上流心蛋黃的效果，齒頰留香。花膠魚唇酸辣湯用長時間熬製的高湯，加入花膠、魚唇、陳醋、白胡椒及豆醬等烹煮，是升級版的傳統中菜。

雪園壹號

營業時間：十二時至下午三時正、下午六時至晚上十一時正

地址：灣仔摩理臣山道23號南洋酒店地庫1樓

查詢：3897 9618

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7. 港式大排檔+成都菜風味｜䭘jing 直送成都食材 菜式香濃惹味

型格中菜餐廳「䭘jing」講究用餐體驗外，亦不時推出自家設計的特色菜譜。新餐單把港式地道風味與精品成都料理合二為一，帶來惹味醒胃的特色中菜。賣相吸睛的翡翠石琉球，呈現手工精巧的廚藝，包裹由成都直送到港的食材，如四川豆芽、豆乾與花椒等，味道集合鮮、香、麻、辣等多種層次。

喜歡清淡中菜，不妨一試川東三絕雞豆花。這道菜體現了四川美食「百菜百味」的傳統風格。大廚利用出色的手藝，先將雞胸肉打至如豆花般的細密與綿滑，然後配搭長時間清燉的雞上湯，吃起來每口都是鮮雞的精華。至於乾窩粉絲蝦球，精挑細選肉質厚實彈牙的大虎蝦球，佐以自家秘製的麻辣乾窩醬，蝦肉與粉絲吸收了醬料香氣，美味可口。

䭘jing

營業時間：12:00至15:00、19:00至22:00

地址：金鐘太古廣場LG1樓002號舖

查詢：2803 7881

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8. 傳統潮州菜｜百樂潮州酒家 周年慶套餐 主打經典潮菜

百樂潮州酒家除堅持潮州菜傳統風味，亦會注入現代烹技，令樸實潮菜變得精緻。為慶祝開業59周年，新推特定套餐（$590/位，兩位起），菜式包括龍鬚金甲發財卷、胡椒鮮蟹肉焗粉絲煲、鮑魚蠔仔粥，以及六頭湯鮑魚燜鵝掌等，用料及做法都一絲不苟。

套餐中的滷水鵝肉滷蛋，是潮菜「打冷」最具代表性的經典美食，用來浸製鵝肉和雞蛋的滷水，是已傳承逾50年的陳年配方，味道鮮美香醇，配合恰到好處的烹調時間，入味卻不會搶走食材本身的味道。杏汁花膠燉白肺湯特別鮮味，大廚將清新芳香的杏汁與花膠、白肺燉煮，湯水滋潤養生，啖啖真材實料。

百樂潮州酒家

營業時間：星期一至五/11:00至22:00、周末及公眾假期/10:00至22:00

地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場10樓1002號舖

查詢：2577 1163

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9. 粵式酒饌｜明閣 限定粵菜 結合中西佳釀入饌

喜歡品嘗善用多樣化食材的粵菜，星級食府明閣便經常為食客帶來驚喜。像是即日至5月31日供應的「醴饌珍頌」，由中廚部行政總廚李悅發師傅，與高級助理餐廳經理及侍酒師李振鋒合作，推出融合多款中西佳釀的限定中菜單，選用如梅酒、黃酒、玫瑰露、砵酒和干邑等，製成火燄砵酒15年陳皮焗台山蠔、手工黃酒蒸本灣肉蟹伴陳村粉等8道佳餚。

自家浸梅酒魚子醬凍鮑魚用自釀的梅酒將南非溏心鮑魚浸漬，鹹鮮的魚子醬與帶有梅酒清香的啤梨件作點綴，吃起來鮮美清香。鵝肝的做法亦與別不同，先用洛神花酒平衡鵝肝的油脂，然後加百香果汁製成滑溜細膩的凍糕，口感細緻，滿溢果味與酒香。此外，每道菜均可加錢配搭侍酒師精挑來自世界各地的特色美酒，提升味道層次和用餐氣氛。

明閣

營業時間：午餐——周一至周五/11:00至14:30、周六至周日及公眾假期/10:30至15:30；晚餐——每日18:00至22:30

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓

查詢：3552 3300

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10. 精品粵菜｜凱悅軒 新主廚以花香鮮果炮製新菜

主打精品粵菜的凱悅軒，新任主廚林熙偉師傅設計的新菜式，加入桂花、鮮果及花蜜等作菜，展現廣東菜的鮮香層次外，亦講究造型及擺盤。如開胃前菜桂花薏米柚皮凍，把傳統熱吃粵菜柚皮改頭換面，利用清新不膩的輕盈口感凸顯柚子的芳香。原本厚實的柚皮，經過多重繁複的工序去除苦澀味後，再加桂花糖與檸檬汁蒸煮三小時，味道充滿驚喜。

主菜推介有25年雕王紅葱頭葱油三黃雞，以及崧子仁青葱醬牛油果帶子野米飯等。改良自古早咕嚕肉的焦糖菠蘿咕嚕腩卷，選用五花腩薄片卷取代豬肉塊，令油脂更甘香豐腴，加上慢火煎至焦糖色的菠蘿片，酸甜可口。龍眼蜜餞金蠔把肥美鹹鮮的金蠔，用百花蜜香煎封鎖鮮味，最後塗抹龍眼蜜再伴窩巴與炸薑絲，令這道粵菜味道豐富又精緻。

凱悅軒

營業時間：午餐—10:00至14:30，晚餐18:00至22:00

地址︰尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店3樓

查詢：3721 7788

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11. 時令養生中菜｜國金軒 足料養生菜 關東遼參/螺頭花膠湯

國金軒的「國金春熙玉潤養生宴」，包括多道時令中菜，像是XO醬炒脆芽百合星斑球、魚子醬水晶肴肉、海皇西施泡飯等，結合大廚仇健恩師傅的心思和手藝。

春分該疏肝健脾，宜清淡不膩。呷一口沙參海玉竹燉螺頭花膠湯，鮮甜順喉，以養陰的沙參、海玉竹，與當造鮮螺頭及花膠燉湯，潤肺緩春燥。春日生意盎然，當令筍子長嫩芽，爽脆鮮甜。春筍是時令中菜常用食材，黑松露炒春筍龍蝦球集鹹鮮、菌香與清甜，火候得宜，筍鮮不讓蝦鮮。

時值乍暖還寒，遼心滋陰養血屬食療上選。煨關東遼參配搭看重養生，茨實薏米祛濕氣，小黃米健脾養胃，南瓜和胃甘溫；煨遼參香糯滋味，湯汁香甜滋潤。桃子甜點滿載春意，山藥奶凍健脾養胃，清香幼滑甜絲絲。

國金軒 國金春熙玉潤養生宴

日期： 即日至4月30日，逢星期一至五/晚巿，逢星期六及日/午巿和晚巿

價錢：兩位起，每位$1,788；現於Mira eShop預訂即享優惠價每位$1,288和買三送一優惠，並可享免加一服務費及茶介優惠。

地址：中環國際金融中心商場三樓3101

查詢：2393 3933

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12. 新派粵菜｜合和軒 順德地道美食

順德菜屬於粵菜的支系，極具代表性，精髓在於利用新鮮食材，配合最佳烹法及調味，展現順德菜樸實及原汁原味的風格。合和酒店的新派粵菜食府合和軒的全新餐單（即日至5月31日），便以順德菜為主題，讓客人踏上嘗鮮之旅。餐廳行政助理總廚黃錦璣師傅，選用鮮雞、河鮮、肉蟹、牛奶、芋頭及鴨肉等，炮製成多款魚米之鄉的經典佳餚，包括薑酒肉蟹滑雞煲、順德大良炒鮮奶、均安煎魚餅及荔茸香酥鴨等。

薑酒肉蟹滑雞煲的做法，是參照黃師傅早年到訪順德時獲款待的家常順德菜，選用肉質彈牙又肥美的肉蟹，加本地鮮雞、薑片、紅棗和雲耳，以煲煮方法烹煮，最後用雙蒸酒增香，加強蟹肉與雞肉的鮮味。順德大良炒鮮奶除有滑溜的鮮奶和蛋白，還有印尼藍花蟹肉、金華火腿碎與欖仁，鹹鮮美味。

合和軒

營業時間：星期一至五，12:00至15:00，18:00至22:00；星期六、日及公眾假期，11:00至15:00，18:00至22:00

地址：灣仔堅尼地道15號合和酒店20樓

查詢：2620 3288

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13. 現代川菜｜Grand Majestic Sichuan 結合傳統與摩登烹法

川菜以「一菜一格，百菜百味」見稱，風味獨特且層次豐富，有許多聞名天下的著名美食。位於中環的Grand Majestic Sichuan，以現代川菜作招徠，菜式保留傳統精髓，同時融合主廚的烹調手藝，注重多重感官享受。店家最近推出多道全新菜式，如香辣龍蝦、魚羊鮮、藤椒蜆鍋配凍豆腐等，另有杏仁布丁和陳皮蛋糕充滿驚喜的特色甜點。

造型吸睛的香辣龍蝦，精挑肉質飽滿的原隻龍蝦，利用傳統川式辣蟹的做法，混合多種來自四川的調味品與香料快炒，保留原汁原味，辛辣惹味又鮮美。喜歡麻香刺激的話，值得一試藤椒蜆鍋配凍豆腐。選用大大隻又肉厚的鮮蜆，加入豆腐再以新鮮藤椒與青椒醬提升味道層次，吃起來勁度十足，是鮮味的開胃中菜。

Grand Majestic Sichuan

營業時間：星期一至三/12:00至14:30、18:00至21:30；星期四至六/12:00至14:30、18:00至22:30；星期日/12:00至14:30、18:00至21:30

地址：中環遮打道16至20號歷山大廈3樓301號舖

查詢：2151 1299

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14. 摩登中菜｜玥派 新派廚藝炮製經典中菜

剛於旺角開業的中菜館玥派，以加入當代烹飪手藝的中菜作招徠，嚴選各種時令食材炮製經典的手工菜及點心，並注重擺盤和視覺效果，呈現精緻講究的用餐體驗。菜式包含中國各地的傳統風味，用新穎配搭炮製成如葱油脆皮雞、鮮辣剁椒蒸黃花魚、潮州辣醬豆乾、八両薑雞蛋炒飯，以及西班牙火腿蘿蔔糕等特色中菜。

工序繁複費時的葱油脆皮雞，是餐廳招牌菜之一。做法是將鮮雞用拍碎的薑葱醃製一晚，然後原隻炸至外皮金黃酥脆，伴煮至少8小時的綠葱油奉客，加上自製的乾葱菇醬，提升雞肉的味道層次。富川式風味的鮮辣剁椒蒸黃花魚，挑選約1斤重的黃花魚起出魚肉，淋上用二荊條辣椒、本地紅尖椒、蒜蓉與薑蓉炒香的剁椒醬及蒸熟，製成惹味的鮮美中菜。

玥派

營業時間：10:30至22:30

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊3樓35B號舖

查詢：2316 2618

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15. 正宗廣府菜｜滿福樓 暖身冬日粵菜

主打正宗廣府菜的滿福樓，由着重不時不吃的行政總廚孫錦勝師傅設計四季菜譜。孫師傅最近推出全新的冬日餐單，包括多款由肥美海產烹調的菜式，如涼拌鮑魚、脆米富貴蝦及鹽燒方脷。此外嚴選清遠走地雞入饌，炮製成火燄富貴雞與雲耳杞子煮雞酒，熱騰騰的上桌，是入冬後的暖胃佳餚。

烹飪靈感源於避風塘炒蟹的脆米富貴蝦，精挑新鮮活口的瀨尿蝦，起肉沾上炸漿炸至外脆內嫩，加上脆蒜粒及自製脆米炒勻，吃起來分外酥香鮮美。極具視覺效果的火燄富貴雞，把原隻清遠走地雞釀入炒香的肉絲、紅棗、蓮子及木耳等餡料，包裹荷葉後封上一層芋泥澄麵烤焗，上桌時淋酒點火燒出香味，同時滿足多重感官享受。

滿福樓

營業時間：星期一至六/12:00至15:00、18:00至22:00；星期日及公眾假期/11:30至15:00、18:00至22:00

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店3樓

查詢：2802 8888

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16. 鮮美上海菜｜筵．上海姥姥 嚴選時令靚料烹調特色滬菜

上菜海講究選材及調味，剛開業的筵．上海姥姥，便以特色滬菜作招徠。廚師團隊由不同地方搜羅時令食材和合適調味料，如黑松露、陳釀半年鎮江黑醋、龍井茶、10年陳釀太雕酒、優質鹹肉及臘腸等，炮製成焦香原煲鹹肉上海菜飯、琉璃蜜汁脆鱔等招牌上海菜。

葱燒肉末鍋塌豆腐以「塌鍋」這獨特技巧烹調，嫩滑的豆腐沾滿蛋漿，耐心煎至兩面金黃色，再和高湯、京葱和玉葱爆香的五花肉末煮至入味，鹹鮮充滿葱香。濃湯砂鍋小籠雞是用小籠包代替傳統雲吞，其他配料保留傳統滬菜做法，湯底由豬骨、赤肉及金華火腿等慢火燉煮4小時呈乳白色，加上鮮雞同吃，是冬天驅寒之選。

筵．上海姥姥

營業時間：星期一至四、日及公眾假期/11:30至21:30；星期五及六/11:30至22:30

地址：九龍灣德福廣場2期4樓410至412號舖

查詢：2760 9698

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17. 川粵風味新菜單｜嚐 主打融合粵菜 菜式辛香醒胃

「嚐」由專門炮製中國多個地方菜餚的廚師團隊主理，主打融合不同派系的粵式佳餚。這個冬天，餐廳新推的當季中菜，烹法及選材加入許多川菜元素，像是酸菜水煮魚片、川式剁椒蒸魚及藤椒魚皮等。主廚特意精挑剁椒、藤椒、酸菜及紅椒油入饌，令菜式惹味可口。川式剁椒蒸魚將粵菜和川菜的煮食風格合二為一，四川常用的剁椒，鋪滿在原條鮮魚上先蒸後燜，加上薑葱調味層次更豐富。

新餐單備手工菜無骨黑椒豬手，燉豬手保留軟糯富有嚼勁的獨特口感，配合黑椒和自家秘製醬汁提香，辛中帶點微辣，適合下飯或佐酒。不吃辣的話，推介嘗味鹽焗雞。選用皮薄肉厚的鮮雞，用鹽焗方法炮製，令雞皮金黃脆口充滿鹹香，雞肉入口幼嫩多汁，吃時蘸以沙薑醬油，齒頰留香。

嚐

營業時間：11:00至22:00

地址：尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方火區1樓1005至1006號舖

查詢：2433 7711

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文：EH 圖：由餐廳提供

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