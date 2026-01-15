港人熱捧本地品牌粟米汁！堅持全香港製造 強調「打鐵還需自身硬」 網民：次次都掃10支！

港人熱捧本地品牌粟米汁！本地蔬果汁品牌「怡加新 2+3」成立於2010年，在荃灣自設廠房，強調生產工序百分百在本地完成。早前，品牌進駐社交平台Threads，並獲不少網民留言支持及大讚旗下的新鮮粟米汁，香氣濃郁、口感濃厚，同時提供正常糖、低糖及無添加糖口味，適合不同人士的口味，有網民更直言：「次次展會都掃10支！」

港人熱捧本地品牌粟米汁！網民：次次展會都掃10支！

本地品牌「怡加新 2+3」由2010年開始扎根香港，推廣「新鮮健康全素食品」，專注生產無化學添加劑的新鮮蔬果飲品。品牌於荃灣設有自家廠房，堅持每日製作，確保產品新鮮及天然。2023年，品牌與香港生產力促進局合作，引入香港首條粟米汁智能生產線，大幅提升產能同穩定性，從蒸煮粟米，到脫粒、研磨、入樽及消毒，全部在香港廠房完成。

最近品牌進駐社交平台Threads，不時分享產品及生產過程。其中，品牌的新鮮粟米汁具有香濃粟米香氣，口感濃郁厚實，更提供無糖及低糖口味，獲不少網民留言支持。有不少人表示是新鮮粟米汁的「擁躉」，直言「好好飲，工展會買咗好多枝返屋企」、「成日喺啲展會見有檔就去幫襯，粟米鬚水好好飲」、「推推，我成日同啲朋友講粟米汁係好清甜㗎 ！」「次次去美食展都掃10支返去，最鍾意飲你哋青檸苦瓜同埋粟米鬚水。」除了經典粟米汁外，品牌也有生產其他蔬果汁，包括粟米鬚茶、粟米豆乳、雪耳馬蹄汁、青檸苦瓜汁、新鮮雙檸水等等。

品牌堅持全香港製造：打鐵還需自身硬，不能單靠同情心

除此之外，有網民表達對本地製造的支持，期望「百工百業多啲香港製造，不要靠內地。」品牌亦回應指：「打鐵還需自身硬，不能單靠同情心，香港企業必須努力將產品做好，做到最好，方能真正贏得市場認可。」

惟部分網民反映，近年產品口感與以往略有不同，「以前粟米汁好濃粟米味，現在味道改變了質量不及從前」、「好多年前開始飲，個texture同味，同早2、3年前左右開始個texture同稀稠度好似有少少唔同，以前濃多啲同甜多啲好似，雖然依家都好飲，不過好似以前好飲啲。」對此，品牌回應指，為追求更高穩定性及品質，於三年前重新設計生產線，期間口感及味道曾出現調整期，「磨合期間產品口感及味道出現偏差，但而家已經調整返嚟。」

