大圍生昌潮州海鮮酒家明年初結業！ 26年老字號 罕有長型打冷檔  老闆：雖不不捨但無憾

近年本港飲食業經營環境困難，不少老店相繼結業，令人惋惜。屹立大圍下徑口村近30年的「生昌潮州海鮮酒家」，以其罕有的長型打冷檔及地道潮州菜聞名，近日亦宣布將於農曆年底無奈結業。消息一出，不少食客及網民紛紛表示不捨。

大圍生昌潮州海鮮酒家宣布農曆年底結業！老闆：見證住香港光輝的日子

生昌潮州海鮮酒家今日(30日)於社交平台專頁發文，宣布將營業至農曆年底後結業。店家回憶生昌由1999年3月18日初始至今，歷年風風雨雨「見證住香港光輝的日子，亦捱過了沙士和疫情」，不過有見今年以來各種經營因素變差，逐決定「是時候結束營業」。

店方亦不忘向街坊與食客致謝「無你地既支持，就無生昌」。文中又表達對結業的無奈「不捨但總算無憾，亦無負當年推廣手工潮洲菜的初心。」

99年創辦至今 壯觀打冷檔買少見少

生昌由東主劉翔鴻於1999年創辦，劉先生70年代從潮州來港，憑著潮州人的拼搏精神，創立了這間深受街坊歡迎的酒家。店家最為人津津樂道的，莫過於店外長長的打冷檔，陳列著各式各樣的潮州美食，如橙色搶眼的生腸墨魚，排得整齊的凍蟹魚飯，滷得入味的鵝肉鵝翼，多姿多彩的送粥鹹雜，規模之大，在現今香港已甚為罕見。

熟客不捨 盼他日東山再起

結業消息傳出後，即引來廣泛迴響。不少網民及老主顧均留言表示十分可惜，形容生昌是他們「每次返香港必吃」的食店，對其結業感到「好唔捨得呀」。亦有網民鼓勵老闆「愛拼就會贏」，希望「第日有機會再開返」。

