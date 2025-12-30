社企銀杏館灣仔店新推1人邊爐！野菜任食/龍蝦/牛小排/豚肉鍋$68起 長者可再享88折

社企銀杏館進軍火鍋界！於灣仔店在冬日新推日式1人邊爐，$68起野菜無限任食、龍蝦、牛小排、豚肉等，湯底可選昆布白味增湯、白汁豚湯或鯛魚湯。食客如意猶未盡的話，更可以加點海鮮或肉品，指定日子更有駐場歌手演出！詳情即看下文！

社企銀杏館灣仔店新推1人邊爐！野菜任食/龍蝦/牛小排/豚肉鍋$68起

銀杏館成立於2003年 ，藉經營不同的業務為長者提供就業機會，助長者重拾自信與肯定自我。銀杏館除了士多、烘焙店之外，亦有開設餐廳。灣仔店趁冬日進軍火鍋界，推出日式1人火鍋，湯底可選澤昆布白味增湯、白汁豚湯或鯛魚湯。食客可以$68享用野菜無限任食火鍋之外，亦可點選$148起牛肉、豚肉或海鮮的火鍋套餐，套餐還包括野菜盛合及烏冬，相當飽肚。如果客人意猶未盡的話，可加錢額外加配肉類、野菜以及海鮮配料。

1類人可再享88折

銀杏館火鍋目前只限灣仔店晚市供應，油麻地店尚未加入火鍋餐目，長者可額外享有88折！由於海鮮類火鍋供應有限，店方建議食客可先預訂，每逢星期四及六更有駐場歌手演出。銀杏館推出火鍋後反應不俗，有網民大讚1人鍋夠方便，亦有捧場客表示套餐有平有貴，既有菜又有肉，「我當日食咗豬肉同菜係百零蚊㗎咋，超飽！」

銀杏館（灣仔店）

地址：灣仔譚臣道23號壬子商業大廈地下A號舖 (港鐵灣仔站B1出口)

營業時間：上午11:30 至 晚上9:00

訂座電話：2545 1200

文：RY

資料及圖片來源：銀杏館