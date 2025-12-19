Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中環珍姐火鍋店年初一起暫別！3月曾預告結業 獲業主通融延長營業期 同區新店料這月份重開

飲食
更新時間：15:13 2025-12-19 HKT
發佈時間：15:13 2025-12-19 HKT

珍姐海鮮火鍋飯店被譽為「香港最難訂位火鍋店」，向來以「平靚正」午市碟頭飯，以及供應新鮮現宰騸牯牛火鍋而大受歡迎，平常更是一位難求！不過「珍姐」早於今年3月時預告因租約期滿及舖位結構問題而結業，後來獲業主通融延長營業期至明年農曆年三十晚（2月16日），並定於大年初一（2月17日）起與食客暫別，幸「珍姐」日前透露明年將於同區開新店，屆時大家密切留意！

中環珍姐火鍋店年初一起暫別！3月曾預告結業 獲業主通融延長營業期

位於中環和安里的人氣食店「珍姐海鮮火鍋飯店」一向門庭若市，午市以碟頭飯為主，晚市即變身成玩味十足的火鍋店。早於今年3月時，「珍姐」已預告現時舖位租約期滿後不再續約，並發文希望能夠另覓新舖位，「中環有無位，想地舖，大啲唔怕」。後來，「珍姐」於網上社交平台透露，獲業主通融延長營業期，「中環珍姐總店將會做埋2025年，31/12/2025係最後營業日」。

預告結業後，「珍姐」為了讓客人更容易訂位，特別加開宵夜時段至凌晨2時，「希望大家都可以嚟見我哋最後一面」。近日有報道表示「珍姐」將於農曆新年搬遷，《星島頭條》記者聯絡餐廳查詢，獲回覆指「珍姐」最後營業日為農曆年三十晚（2026年2月16日），由大年初一起與食客暫別。不過大家毋需失望，餐廳已於同區另覓舖位，現正裝修中，預計將於明年3月或4月重開。

「珍姐」老闆曾親述「結業」原因

「珍姐」老闆Peter曾表示舖位租約本於今年年中屆滿，但他決定不會再續約，原因與舖位「結構」有關。現時舖位身處的舊樓已有一段歷史，並持續出現滴水滲水、石屎剝落及冷氣機散熱困難等問題，甚至接獲投訴，故此Peter認為決定搬遷，「原本打算待生意穩定及續約後再重新裝修，但發現這些結構問題未必能夠解決，有一定冒險性，倒不如再另覓新舖位，環境大一點，讓客人能坐得更舒適。」

珍姐海鮮火鍋飯店

  • 地址：中環和安里9號地舖
  • 營業時間：上午10:30至下午3:00（午市，銀行假日休息）、晚上6:00至凌晨2:00（晚市火鍋）
  • 休息日：星期日
  • 最後營業日：2026年2月16日（年三十晚）

文:RY

資料及圖片來源:bigjjseafood

延伸閱讀：中環爆紅「珍姐海鮮火鍋飯店」突預告結業！被封「香港最難訂位」食店 捱唔住貴租？老闆親解執笠原因

 

 

 

最Hit
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
01:54
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
6小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
6小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
18小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 14:12 HKT
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
5小時前
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
22小時前
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
20小時前
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
社會
3小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 10:46 HKT