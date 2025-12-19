台女幫襯港島區燒味名店 失望見叉燒「整個黑掉」 店員1回應震驚網民：這已經是炭了

燒味是香港飲食文化的重要符號之一，不少旅客訪港都會慕名一試。不過，早前有一位來自台灣的旅客光顧位於港島區一間以燒味聞名的餐廳，事後在社交平台發文，指當時吃到的叉燒「整個黑掉」，逐向店員了解時，對方回應更是令他大感無奈，詳情即看下文！

台女遊港幫襯名店叉燒驚見「整個黑掉」 店員1回應感無奈：這是我的問題嗎？

近日，有一位來港旅遊的台灣旅客於社交平台發文，指早前光顧港島區一間燒味名店，並點了一份燒肉叉燒，惟眼前的叉燒不似預期，據上載的照片所見，碟邊多件疑為燒至焦黑的燒味表皮，並對餐廳出品感失望，「吃到整個黑掉的叉燒覺得很奇怪」，遂決定向店員了解，當時獲回應表示「有人喜歡吃這種的」，令事主感到無奈，「這是我的問題嗎？！這燒焦的會不會太誇張」。

網民齊轟「這已經是炭了吧」

事件公開後，不少網民為樓主抱不平，認為這個程度已非「燶邊」，直言「要的是『燶邊』，只是邊邊的位置焦多一點，但這已經是炭了吧」、「我平時會叫燶叉，但睇相果幾舊係己經係碳（炭）黎（嚟）」、「也『燶』太多了吧，我只能接受這裡的1/5」。與此同時，有網民質疑「是把燶邊咬下來放大拍照」，

樓主事後補充，指當時同枱有一位女生都點選了叉燒，「她也是有燒焦的部分，我想說可能很正常」，於是只好挑走燒焦的部分，又重申「我來香港非常多次，也從未吃到如此燒焦的叉燒。」而當時店員除了表示「有人喜歡吃這種的」，又表示：「你沒有動筷之前是可以退回來」，奈何樓主指出叉燒在上菜時，燒焦的部分被蓋著，「需要動筷翻過來才能看到」。

樓主又回應「為什麼沒有吃之前拍照」的質疑，她表示：「到底誰現在還會吃每一餐都拍照啊？而且這不就是一個很正常的午餐嗎？」

