觀塘神秘餐廳豪華加餸？$40鹹魚雞粒炒飯竟送1餸 網民搞笑推測：老闆高興定廚師贏馬？

外出用膳時如果獲得餐廳額外送上其他食物，相信不少人都會覺得相當驚喜。近日，有食客到觀塘一間餐廳用膳，叫了一客$40的鹹魚雞粒炒飯，在上桌後驚喜發現獲老闆豪華「加餸」，而且全場食客都享有此待遇，有網民搞笑推測表示：「老闆高興定廚師贏馬？」

觀塘神秘餐廳豪華加餸？$40鹹魚雞粒炒飯竟送1餸

用餐時如果獲老闆加餸，相信食客一整天的心情都會相當美好。近日，有網民於網上社交平台分享，表示到觀塘一間餐廳用餐時，光顧一客$40的鹹魚雞粒炒飯，驚喜獲得老闆豪氣贈送瀨尿蝦，「老闆高興，每位送一隻大大瀨尿蝦」。從網民分享照片之中可見，瀨尿蝦有如一張紙巾般長，非常足料！

網民搞笑推測：老闆高興定廚師贏馬？

對於老闆大手筆豪氣加餸，有網民大讚老闆「真係識做生意」、「有蝦咁好」、「好大一隻瀨尿蝦」；不過，有網民笑指萬一遇上老闆心情一般，「唔高與時連飯都少一半」、「我覺得冇咗隻蝦已經係唔高興」、「幫襯之前問吓佢心情如何」。有網友則分享過往經歷，指曾獲一間西餐廳老闆兼廚師不時送上炸蝦、煎鵝肝等菜式，「老闆話試菜順便送比客人食」。有眼利網民認出餐廳疑為觀塘駿業熟食市場的「海悠」，「有食過佢海鮮，有心機整」、「成日都唔講地址，好彩我知係海悠」。

文:RY

資料及圖片來源:香港茶餐廳及美食關注組