Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

觀塘神秘餐廳豪華加餸？$40鹹魚雞粒炒飯竟送1餸 網民搞笑推測：老闆高興定廚師贏馬？

飲食
更新時間：16:37 2025-12-18 HKT
發佈時間：16:37 2025-12-18 HKT

外出用膳時如果獲得餐廳額外送上其他食物，相信不少人都會覺得相當驚喜。近日，有食客到觀塘一間餐廳用膳，叫了一客$40的鹹魚雞粒炒飯，在上桌後驚喜發現獲老闆豪華「加餸」，而且全場食客都享有此待遇，有網民搞笑推測表示：「老闆高興定廚師贏馬？」

觀塘神秘餐廳豪華加餸？$40鹹魚雞粒炒飯竟送1餸

用餐時如果獲老闆加餸，相信食客一整天的心情都會相當美好。近日，有網民於網上社交平台分享，表示到觀塘一間餐廳用餐時，光顧一客$40的鹹魚雞粒炒飯，驚喜獲得老闆豪氣贈送瀨尿蝦，「老闆高興，每位送一隻大大瀨尿蝦」。從網民分享照片之中可見，瀨尿蝦有如一張紙巾般長，非常足料！

網民搞笑推測：老闆高興定廚師贏馬？

對於老闆大手筆豪氣加餸，有網民大讚老闆「真係識做生意」、「有蝦咁好」、「好大一隻瀨尿蝦」；不過，有網民笑指萬一遇上老闆心情一般，「唔高與時連飯都少一半」、「我覺得冇咗隻蝦已經係唔高興」、「幫襯之前問吓佢心情如何」。有網友則分享過往經歷，指曾獲一間西餐廳老闆兼廚師不時送上炸蝦、煎鵝肝等菜式，「老闆話試菜順便送比客人食」。有眼利網民認出餐廳疑為觀塘駿業熟食市場的「海悠」，「有食過佢海鮮，有心機整」、「成日都唔講地址，好彩我知係海悠」。

文:RY

資料及圖片來源:香港茶餐廳及美食關注組

延伸閱讀：葵廣小食店驚現$12起「窮人恩物」！ 香葉肉碎煎蛋飯/豬頸肉煎蛋飯 網民讚佛心：呢個價無投訴！

 

 

最Hit
上環四賊匪劫10億日圓 一男子被捕
00:43
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
突發
6小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
23小時前
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
01:36
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
16小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
7小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
8小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
22小時前
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
商業創科
7小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
5小時前