Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 不滿收近百元茶位錢 網民質疑1點未計清楚

飲食
更新時間：13:37 2025-12-11 HKT
發佈時間：13:37 2025-12-11 HKT

香港被譽為美食天堂，除了匯聚世界各地美食，本地特色餐廳亦深受遊客歡迎。有港人近日在社交平台發文，指早前慕名前往深井名店食燒鵝，最終一行3人埋單逾$600，惟茶錢竟然索價近百元，不滿「俾人當水魚咁劏」。不過，有精明網民留意到事主未計清楚1點，質疑並非實際茶錢收費。

港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 不滿收近百元茶位錢

提起深井，相信不論是港人或遊客都知道區內最馳名的就是燒鵝。不過，近日有港人慕名前往一嚐燒鵝，卻不滿被餐廳「劏客」。事主稱，當日一行3人點了$330半隻燒鵝、1個$128沙嗲粉絲煲以及2碗白飯共$26，連同2小時的$30泊車費及$99茶錢，埋單共$613。

其中，事主發現餐廳收取的茶位錢竟索價$33/位，更表示餐牌及店內牆身完全沒有提及茶位收費，「呢個茶位費相當於加二服務費」，形容自己「俾人當水魚咁劏」。事主透露深井燒鵝廣告為童年回憶，這次到深井只為一嚐燒鵝，但下次不會再嘗試，「今次真係當買個教訓，希望香港呢啲劏客嘅舖頭同埋隱藏消費都可以收檔」。

街坊嘆「出曬名劏客」 網民質疑1點未計清楚 

對於事主不滿燒鵝餐廳收費，有深井多年街坊表示區內不少餐廳出名「劏客」，介紹事主可以光顧另一間餐廳，全隻燒鵝約$500，平日點餐小菜更送例牌燒鵝，「我住浪翠園幾年，只落去食過一次，去街市買回家食，燒鴨、乳豬，加紅酒都不用3舊」、「住過20年深井，唔明點解咁多人食，以前只係食XX，熟客免茶㖭」。有網民評理認為茶錢確實稍貴，但其他餐牌收費不算「劏客」，「除咗茶錢貴咗啲，睇唔出邊度劏你」。

不過，有精明網民發現事主似乎未有列出茶位費及加一服務費的分項收貴，「按你計法$33一位，就係免加一，如果要加一，就唔會係$33一位茶錢」。翻查該餐廳的餐牌提到「加一服務費，茗茶每位$12，花生每碟$10」，故有網民推斷茶錢已包含以上收費，而事主則回覆指「佢張單寫茗茶$33*3，同埋就算係普通計加一，再加$12每位茶錢（網上寫係呢個價），佢都係收多咗我哋」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads

延伸閱讀：旺角小食店被批「劏客」！港男買燒賣魚蛋+烏龍茶承惠$XX嘲「被魚蛋妹劈一刀」 網民提1點勿中招

最Hit
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
22小時前
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
影視圈
4小時前
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
影視圈
15小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
4小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
生活百科
22小時前
死大閘蟹︱已故男星喬任梁父親食8隻中毒入院 專家：2小時增菌22%
死大閘蟹有毒︱已故男星喬任梁父親食8隻入院 專家：2小時增菌22%
即時中國
6小時前
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
影視圈
20小時前
宏福苑五級火｜前資深消防官員回應市民疑惑 包括不使用鋼梯車向起火單位內射水 是防止水力太猛射傷待救者
宏福苑五級火｜前資深消防官員回應市民疑惑 包括不使用鋼梯車向起火單位內射水 是防止水力太猛射傷待救者
社會
6小時前
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
影視圈
21小時前
美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期 今月起購400億美元國債 明年或僅減息一次
美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期 今月起購400億美元國債 明年或僅減息一次
宏觀經濟
41分鐘前