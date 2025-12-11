港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 不滿收近百元茶位錢 網民質疑1點未計清楚

香港被譽為美食天堂，除了匯聚世界各地美食，本地特色餐廳亦深受遊客歡迎。有港人近日在社交平台發文，指早前慕名前往深井名店食燒鵝，最終一行3人埋單逾$600，惟茶錢竟然索價近百元，不滿「俾人當水魚咁劏」。不過，有精明網民留意到事主未計清楚1點，質疑並非實際茶錢收費。

港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 不滿收近百元茶位錢

提起深井，相信不論是港人或遊客都知道區內最馳名的就是燒鵝。不過，近日有港人慕名前往一嚐燒鵝，卻不滿被餐廳「劏客」。事主稱，當日一行3人點了$330半隻燒鵝、1個$128沙嗲粉絲煲以及2碗白飯共$26，連同2小時的$30泊車費及$99茶錢，埋單共$613。

其中，事主發現餐廳收取的茶位錢竟索價$33/位，更表示餐牌及店內牆身完全沒有提及茶位收費，「呢個茶位費相當於加二服務費」，形容自己「俾人當水魚咁劏」。事主透露深井燒鵝廣告為童年回憶，這次到深井只為一嚐燒鵝，但下次不會再嘗試，「今次真係當買個教訓，希望香港呢啲劏客嘅舖頭同埋隱藏消費都可以收檔」。

街坊嘆「出曬名劏客」 網民質疑1點未計清楚

對於事主不滿燒鵝餐廳收費，有深井多年街坊表示區內不少餐廳出名「劏客」，介紹事主可以光顧另一間餐廳，全隻燒鵝約$500，平日點餐小菜更送例牌燒鵝，「我住浪翠園幾年，只落去食過一次，去街市買回家食，燒鴨、乳豬，加紅酒都不用3舊」、「住過20年深井，唔明點解咁多人食，以前只係食XX，熟客免茶㖭」。有網民評理認為茶錢確實稍貴，但其他餐牌收費不算「劏客」，「除咗茶錢貴咗啲，睇唔出邊度劏你」。

不過，有精明網民發現事主似乎未有列出茶位費及加一服務費的分項收貴，「按你計法$33一位，就係免加一，如果要加一，就唔會係$33一位茶錢」。翻查該餐廳的餐牌提到「加一服務費，茗茶每位$12，花生每碟$10」，故有網民推斷茶錢已包含以上收費，而事主則回覆指「佢張單寫茗茶$33*3，同埋就算係普通計加一，再加$12每位茶錢（網上寫係呢個價），佢都係收多咗我哋」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads