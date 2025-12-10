九龍東皇冠假日酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！

位於將軍澳的九龍東皇冠假日酒店旗下餐廳「尚廚」過往以國際自助餐而聞名，提供多國菜式和豐富海鮮選擇，又不時與電商平台合作推出優惠，收穫不少捧場客。不過，酒店近日宣布將於2026年1月正式更名，並於網上社交平台宣佈連同尚廚在內的3間餐飲設施將於2025年12月31日正式結業，讓一眾食客大感不捨：「啱啱先俾好評！」

九龍東皇冠假日酒店3間餐廳宣布年底結業 尚廚曾入選10大自助餐餐廳

酒店自助餐一向深受港人歡迎，其中九龍東皇冠假日酒店旗下「尚廚」自助餐餐廳多年來收穫不少捧場客，更曾獲選「KKDay美食大獎2025」的10大自助餐餐廳之一，足見其吸引力。至於紫粵軒為酒店的中菜廳，由廚師炮製即叫即蒸的點心及地道中式菜餚，餐廳入口處設有多個半開放用餐區，以屏風及絲綢屏帳作間隔，甚為典雅。

不過，酒店近日宣佈尚廚、紫粵軒及酒店大禮堂開業13年後，將於12月31日正式結業。酒店表示食客可把握最後機會預訂節日盛宴，或前往47樓的星幕繼續享用餐飲體驗。

九龍東皇冠假日酒店1月起更名 食客不捨：啱啱先俾好評！

對於酒店3大餐飲設施結業，有食客感到驚訝，「咁突然，我都在這裏13年來留低過不少回憶和腳毛」、「成日話試，竟然送車尾」。有客人擔心酒店餐廳日後不再經營自助餐，「Buffet唔做啦？我有在KKDay投你哋一票」、「啱啱先在KK Day俾好評……可惜呀」；有多年食客感不捨，「尚廚都沒有，食咗咁多年，不捨」。

有網民憂慮此舉是結業先兆，獲官方回覆指酒店明年初將會更名，由原來的「九龍東皇冠假日酒店」改名為「九龍東帝苑酒店（The Royal Garden Kowloon East）」繼續服務客人，感謝客人過去一直支持，並呼籲「繼續關注我們社交平台，留意最新動態。」相信今次旗下餐廳宣布結業，亦是為了配合有關變動。

