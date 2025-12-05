將軍澳茶樓水壺縫隙暗藏曱甴 港人嘆「衛生情況堪憂」 網民稱非首次：睇見都唔想食！

出外用膳時，食物安全與環境衞生都不容忽視。近日，有網民在社交平台上發文，投訴將軍澳一間連鎖茶樓衛生情況惡劣，目擊水壺縫隙暗藏多隻蟑螂，無奈感嘆：「衛生情況堪憂。」帖文引起網民熱議，不少曾光顧的食客表示已非首次發生類似事件，直言「間間都係，啲茶櫃全部都有」、「睇見都唔想食！」即看下文了解詳情。

將軍澳連鎖茶樓水壺縫隙暗藏曱甴 港人嘆「衛生情況堪憂」

近日，有網民在Facebook群組發文，指日前光顧將軍澳區內一間連鎖茶樓時，在用餐期間發現盛載熱水的水壺手柄縫隙內，竟藏有數隻小蟑螂。從事主分享的圖片可見，至少有4隻細小蟑螂在水壺手柄與壺身連接位的縫隙內爬行。

事主隨即向職員反映，惟對方僅將該水壺取走，並無進一步處理或道歉。結帳時，事主再次向收銀員及經理投訴，對方最終僅免除一個茶位費及一件點心費用，經理亦只作口頭安撫，沒有正面回應或解釋。對此，事主無奈感嘆：「衛生情況堪憂！」

網民稱非首次：睇見都唔想食！

帖文引起網民熱議，不少曾光顧的網民稱已非首次出現類似衛生問題，「去過唔少酒樓，呢度係最多曱甴BB ，懷疑係非法繁殖場」、「幾年前喺間新開張嘅下午茶，都有曱甴仔在水壺。（當時）服務員回答：哦..你哋可調另外枱吧」、「間間都係，啲茶櫃全部都有」、「唔出奇，我哋試過見到入面有隻大嘅。」

有網民則表示情況恐怖，「好恐怖」、「報食環啦，仲等，咁大間公司，咁基本嘅清潔都做唔到」、「冰封三尺非一日之寒，間嘢嘅衛生情況相當惡劣」、「睇見已唔想食，我諗我會大大聲投訴，比其他客知道，因為唔會只得一壺有曱甴。」

圖片及資料來源：Facebook@將軍澳主場

文：Y