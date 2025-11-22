全球獨家$195華鵝肝漢堡！麗晶酒店ｘShake Shack聯乘 配魚子醬薯條+Dom Pérignon香檳

香港麗晶酒店再度為食客帶來驚喜！今次破天荒與來自紐約的星級漢堡品牌Shake Shack合作，於坐擁壯麗維港景致的大堂酒廊，限時推出全球獨家的鵝肝漢堡。這次夢幻聯動，將街頭美食的代表——漢堡，提升至奢華餐飲的全新層次，更邀來尊貴香檳Dom Pérignon助慶，讓熟悉滋味與極致享受完美融合。由鵝肝、魚子醬到頂級香檳，成就一場華麗的美食盛宴。

Shake Shack經典漢堡注入法式奢華鵝肝

香港麗晶酒店聯乘Shake Shack 全球首度合作，推出奢華「鵝肝漢堡」（Foie Gras Shack）。

香港麗晶酒店聯乘Shake Shack 全球首度合作，焦點是獨一無二的「鵝肝漢堡」（Foie Gras Shack）。它以Shake Shack深入民心的ShackBurger為藍本，巧妙地注入了香港麗晶酒店的精緻餐飲工藝。漢堡的核心是100%全天然安格斯牛肉漢堡扒，肉汁豐腴，搭配在鬆軟的馬鈴薯麵包之間。然而，真正的靈魂在於豐厚醇美的鵝肝凍（foie gras torchon），其細膩油潤的口感，與濃郁的Gruyère芝士、黑松露蛋黃醬及甜美的焦糖洋蔥交織，每一口都充滿層次感。香脆的洋蔥和爽口的蔬菜則帶來了口感上的平衡，將奢華與漢堡的親切感連結得天衣無縫。對於追求極致享受的食客，更可選擇「雙層安格斯牛肉鵝肝漢堡」，讓安格斯牛的肉香與鵝肝的豐腴在口中雙倍綻放。

魚子醬薯條配Dom Pérignon香檳 極致昇華體驗

細滑法式酸奶配頂級魚子醬，薯條的滋味多重提昇。

為了讓這場美食體驗更臻完美，香港麗晶酒店的廚藝團隊將Shake Shack的經典波浪薯條，升級為「Shack魚子醬薯條」。金黃香脆的薯條，配上細滑的法式酸奶（bavarois）及晶瑩剔的頂級魚子醬，熟悉的滋味瞬間變得高雅。此外，餐廳更特別挑選了Dom Pérignon White Luminous Vintage 2015年份香檳。其充滿活力的氣泡與礦物氣息，正好平衡了鵝肝漢堡的濃郁，兩者相得益彰，將整個體驗昇華至光影交錯的感官盛宴。

這次限定聯乘由即日起至12月12日，於香港麗晶酒店大堂酒廊供應。為慶祝開賣，首100位點選鵝肝漢堡的顧客，可獲贈Shake Shack x 香港麗晶酒店聯名禮品包乙份。

麗晶酒店ｘShake Shack 鵝肝漢堡

供應日期： 即日起至2025年12月12日

主要菜式及價格：

鵝肝漢堡 $195

雙層安格斯牛肉鵝肝漢堡 $235

鵝肝漢堡配Shack魚子醬薯條 $370

雙層安格斯牛肉鵝肝漢堡配Shack魚子醬薯條 $410

Shack魚子醬薯條 $225

Dom Pérignon White Luminous Vintage 2015 每杯$398 (125毫升) / 每瓶 $2,280

地址： 香港九龍梳士巴利道18號香港麗晶酒店大堂酒廊

訂座連結 >>按此<<

