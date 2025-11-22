Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球獨家$195華鵝肝漢堡！麗晶酒店ｘShake Shack聯乘 配魚子醬薯條+Dom Pérignon香檳

飲食
更新時間：21:00 2025-11-22 HKT
發佈時間：21:00 2025-11-22 HKT

香港麗晶酒店再度為食客帶來驚喜！今次破天荒與來自紐約的星級漢堡品牌Shake Shack合作，於坐擁壯麗維港景致的大堂酒廊，限時推出全球獨家的鵝肝漢堡。這次夢幻聯動，將街頭美食的代表——漢堡，提升至奢華餐飲的全新層次，更邀來尊貴香檳Dom Pérignon助慶，讓熟悉滋味與極致享受完美融合。由鵝肝、魚子醬到頂級香檳，成就一場華麗的美食盛宴。

Shake Shack經典漢堡注入法式奢華鵝肝

香港麗晶酒店聯乘Shake Shack 全球首度合作，推出奢華「鵝肝漢堡」（Foie Gras Shack）。
香港麗晶酒店聯乘Shake Shack 全球首度合作，推出奢華「鵝肝漢堡」（Foie Gras Shack）。

香港麗晶酒店聯乘Shake Shack 全球首度合作，焦點是獨一無二的「鵝肝漢堡」（Foie Gras Shack）。它以Shake Shack深入民心的ShackBurger為藍本，巧妙地注入了香港麗晶酒店的精緻餐飲工藝。漢堡的核心是100%全天然安格斯牛肉漢堡扒，肉汁豐腴，搭配在鬆軟的馬鈴薯麵包之間。然而，真正的靈魂在於豐厚醇美的鵝肝凍（foie gras torchon），其細膩油潤的口感，與濃郁的Gruyère芝士、黑松露蛋黃醬及甜美的焦糖洋蔥交織，每一口都充滿層次感。香脆的洋蔥和爽口的蔬菜則帶來了口感上的平衡，將奢華與漢堡的親切感連結得天衣無縫。對於追求極致享受的食客，更可選擇「雙層安格斯牛肉鵝肝漢堡」，讓安格斯牛的肉香與鵝肝的豐腴在口中雙倍綻放。

魚子醬薯條配Dom Pérignon香檳 極致昇華體驗

細滑法式酸奶配頂級魚子醬，薯條的滋味多重提昇。
細滑法式酸奶配頂級魚子醬，薯條的滋味多重提昇。

為了讓這場美食體驗更臻完美，香港麗晶酒店的廚藝團隊將Shake Shack的經典波浪薯條，升級為「Shack魚子醬薯條」。金黃香脆的薯條，配上細滑的法式酸奶（bavarois）及晶瑩剔的頂級魚子醬，熟悉的滋味瞬間變得高雅。此外，餐廳更特別挑選了Dom Pérignon White Luminous Vintage 2015年份香檳。其充滿活力的氣泡與礦物氣息，正好平衡了鵝肝漢堡的濃郁，兩者相得益彰，將整個體驗昇華至光影交錯的感官盛宴。

這次限定聯乘由即日起至12月12日，於香港麗晶酒店大堂酒廊供應。為慶祝開賣，首100位點選鵝肝漢堡的顧客，可獲贈Shake Shack x 香港麗晶酒店聯名禮品包乙份。

麗晶酒店ｘShake Shack 鵝肝漢堡

  • 供應日期： 即日起至2025年12月12日

主要菜式及價格：

  • 鵝肝漢堡 $195

  • 雙層安格斯牛肉鵝肝漢堡 $235

  • 鵝肝漢堡配Shack魚子醬薯條 $370

  • 雙層安格斯牛肉鵝肝漢堡配Shack魚子醬薯條 $410

  • Shack魚子醬薯條 $225

  • Dom Pérignon White Luminous Vintage 2015 每杯$398 (125毫升) / 每瓶 $2,280

  • 地址： 香港九龍梳士巴利道18號香港麗晶酒店大堂酒廊

  • 訂座連結 >>按此<< 

 

 

同場加映：港女質疑高檔日式餐廳回收餐點再派鄰枱？夾起豬扒突被喝停「份餐唔係你哋嘅」 網民：嗰個客人好慘

 

 

 

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」留巨業傳承 陳家強接任公司主席
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」留巨業傳承 陳家強接任公司主席
商業創科
39分鐘前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
18小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
14小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
11小時前
港妻深夜貼老公$268開房證據 攤牌心寒對話曝光：好奇殺死貓｜Juicy叮
港妻深夜貼老公$268開房證據 攤牌心寒對話曝光：好奇殺死貓｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
22小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
18小時前
沈嘉偉家族聯姻 豪門世紀婚禮巨星雲集 梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、關之琳同場超震撼
沈嘉偉家族聯姻 豪門世紀婚禮巨星雲集 梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、關之琳同場超震撼
影視圈
12小時前