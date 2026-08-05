廁所/廚房排水管淤塞用鹽越通越塞？專家拆解3大通渠陷阱 倒1物恐致爆喉漏水

廁所和廚房塞渠，網傳用食鹽可慳錢通渠？專家警告這偏方有3大陷阱，會令喉管越通越塞，其中倒1物更可能會令爆喉漏水。

專家拆解3大通渠陷阱 倒1物恐致爆喉漏水

據外媒《House Digest》報道，社交媒體上經常流傳各種自行疏通洗手盆和去水渠的家居偏方。不少人以為只需使用常見的廚房調味料，就能快速解決塞渠煩惱，當中以「食鹽加滾水」的通渠秘技最為受歡迎。網民聲稱，先將鹽倒入去水渠，再用滾水沖洗，便可利用鹽的粗糙微粒摩擦喉管內壁，令污垢鬆脫；甚至有人聲稱鹽會與油脂發生反應以化解淤塞。然而，專家指出這其實是大錯特錯的迷思。

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從化學角度來看，食鹽的結構非常穩定（鈉離子與氯離子之間存在強大的離子鍵），根本不會輕易被破壞去與油脂微粒發生結合反應。更重要的是，對於浴室去水渠最常見的淤塞元凶——「頭髮纏結」，食鹽根本起不到任何分解作用。

相反，如果每隔幾天就倒鹽入渠，極容易導致喉管被嚴重腐蝕。專家考慮到鹽的通渠效果存疑，更會衍生其他喉管問題，因此強烈警告大眾：「絕對不建議這樣做！」主要有以下3大原因：

拆解3大通渠陷阱

1.固體積聚隨時越通越塞

即使深信鹽的粗糙質地能帶走污垢，但實際上需要倒入極大量的鹽（至少半杯以上）才可能有些微摩擦力。而且，普通平價幼鹽的效果遠不如高價的粗粒結晶鹽。將大量固體顆粒倒入原本已經淤塞的去水渠，不但對嚴重塞渠無效，反而會令固體沉澱積聚，加劇堵塞。

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2.無法根除坑渠異味

很多人以為鹽水可以消除洗手盆的異味，但長遠來看這亦是收效甚微的「偽偏方」。因為食鹽根本無法徹底消滅導致異味的細菌及污垢根源，治標不治本。

3.倒滾水恐致爆喉漏水

這個偏方最危險的步驟在於倒滾水，如果家中使用的是陶瓷洗手盆，突如其來的高溫極可能導致瓷盆瞬間爆裂。此外，若使用PVC膠喉，水的沸點高達攝氏100度，而PVC膠喉的最高安全工作溫度僅為攝氏60度左右。滾水的高溫衝擊會令膠喉無法承受，加速其磨損及老化。最終引發喉管漏水或爆裂破損，屆時你需要承擔極昂貴的搭棚維修或更換費用。

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