保溫杯裝果汁爆炸 杯蓋射穿天花板 專家教勿放9種高危飲品 即睇正確清洗法

近日有網民在社交平台分享驚險經歷，將打好的蘋果奇異果汁放入保溫杯，隔夜後杯蓋竟如炮彈般炸開，彈射至天花板，更射穿出一個大洞。事件引發廣泛關注，不少人驚覺保溫杯使用不當，隨時變「隱形炸彈」。到底爆炸原理是甚麼？有哪些飲品不可放入保溫杯呢？

蘋果奇異果發酵變「隱形炸彈」

深圳消委會指出，這類爆炸事件並非罕見，內地亦曾發生多宗爆炸傷人事件。保溫杯內膽、瓶蓋縫隙等位置可能藏有細菌，不少人浸泡紅棗、枸杞等食材時，會經水浸泡後溶解出糖分，同樣有利微生物繁殖。

保溫杯發生爆炸，是微生物發酵產氣過多導致的。果汁含有高糖分，加上未經滅菌，放在保溫杯內如同置於「培養箱」，這些微生物會發酵並產生大量二氧化碳等氣體，氣體在密封環境下無處釋放，壓力不斷累積，一旦突然擰開杯蓋，就可能導致杯蓋及內裡液體噴湧而出。

勿放9種高危飲品

腎臟科醫生洪永祥提醒，保溫杯內膽可能含有鉛、鎘、鉻等重金屬，長時間接觸酸鹼物質有機會令有毒物溶解，飲用後可引致中毒、傷腦、貧血等健康風險。以下飲品應避免使用保溫杯盛載：

果汁、咖啡、濃茶、中藥：酸鹼物質或溶解重金屬，增加腦退化風險。

牛奶、豆漿：容易滋生細菌，可引發急性腸胃炎。

任何蛋白質飲品：必須在2小時內飲完，否則細菌大量繁殖。

本港消委會也曾指出，有3類飲品不適合用保溫杯盛載，包括：

碳酸飲品：有機會造成內部壓力過大而使飲品噴出。

乳酸飲品或酸性果汁：放在保溫杯中也容易變壞。

濃茶和咖啡等飲品：會導致味道與顏色殘留杯中，難以清洗。

消委會：清洗保溫杯5大重點 延長使用壽命

為確保衛生與安全，消委會建議：

徹底清洗晾乾：每次使用後拆開杯蓋及密封膠圈清洗，避免發霉變色。 避免機洗：除非包裝註明，否則洗碗碟機或損壞保溫結構。 勿用含氯洗潔劑：漂白劑或氯成分會損壞不銹鋼。 梳打粉除味：倒入熱水加一小匙梳打粉，浸泡半小時至一小時即可去除異味。 選用柔軟清潔工具：海綿、軟布或軟刷適用，避免百潔布或鋼絲刷刮損內層。

資料來源：lawyer.sophiehsu@Threads

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