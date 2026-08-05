英國研究：5種食物防腐劑增患癌風險 亞硝酸鈉增前列腺癌風險32%

食物防腐劑能有效延長食品的保存期限並減少腐壞，在現代食品工業中廣泛應用，但同時亦可能對人體健康造成潛在危害。腎臟科醫生江守山引述一項研究，指出攝取過量特定防腐劑會增加患乳癌及前列腺癌風險，當中5款防腐劑最危險！

研究詳細記錄品牌飲食 追蹤官方癌症數據

該項大型研究共追蹤 105,260 名 15 歲或以上的參與者，平均年齡為 42 歲，其中近八成為女性。所有受試者在參與研究初期均未有罹患癌症，並在平均長達 7.5 年的追蹤期間，定期詳細填寫 24 小時品牌特定飲食紀錄。研究人員隨後結合健康問卷、官方醫療數據及死亡紀錄，全面追蹤參與者截至 2023 年底的癌症診斷情況，重點分析檸檬酸、卵磷脂、山梨酸鉀及亞硝酸鈉等 17 種常見添加劑的長期影響。

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5款防腐劑與高致癌率相關

研究人員將防腐劑分為「非抗氧化型」與「抗氧化型」兩大類：前者主要用於抑制微生物滋生或減緩化學腐敗；後者則透過減少氧氣接觸來延緩變質。分析結果顯示，攝取過多其中 5 款防腐劑與更高的癌症風險密切相關，且全數屬於「非抗氧化型」防腐劑：

山梨酸鉀 （E202）：廣泛用於糕點與醬料，包括番茄醬、沙律醬

焦亞硫酸鉀 （E224）：常用於乾果與酒精飲料，包括葡萄酒、啤酒、果酒

亞硝酸鈉 （E250）：加工肉類常見添加劑，包括香腸、火腿、臘肉、煙肉、午餐肉

硝酸鉀 （E249）：加工肉類常見添加劑，包括香腸、火腿、臘肉、煙肉、午餐肉

乙酸（E260，即醋酸）：主要用於調味與防腐，包括碳酸飲料、薯片、蝦條

5款防腐劑與高致癌率相關

山梨酸鉀增乳癌風險 亞硝酸鈉增前列腺癌風險32%

數據指出，攝取過量山梨酸鹽（特別是山梨酸鉀），與整體癌症風險增加 14% 以及乳癌風險增加 26% 相關；總亞硫酸鹽則與整體癌症風險增加 12% 有關。此外，加工肉品中常見的亞硝酸鈉與前列腺癌風險增加 32% 相關；硝酸鉀則與整體癌症風險增加 3%、乳癌風險增加 22% 相關。至於總乙酸鹽及醋酸的攝取量，亦分別與整體癌症風險增加 12% 至 15%、乳癌風險增加 25% 存在顯著關聯。

研究團隊表示，是次臨床統計結果與現有的實驗室毒理數據高度吻合，證實部分化學防腐劑確實具有潛在致癌性。美國醫學研究人員在相關專題社論中指出，防腐劑雖然具備延長保存期限及降低食品成本等商業益處，但在目前食品添加劑被廣泛使用、日常監管機制不足且長期健康影響仍存在不確定性的情況下，各國政府實有必要採取更審慎且平衡的監管措施，以保障市民的飲食安全。

資料來源：腎臟科醫生江守山

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