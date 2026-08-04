「懶人煮麵法」滾水倒入即食麵包裝 網民擔心塑化劑超標 附食安中心指引

近年網上瘋傳一段影片，有網民分享看到同事直接將滾水倒入即食麵的塑膠包裝袋內，夾緊袋口焗數分鐘即可食用，感嘆「看同事這麼吃，我終於懂當初設計的巧思了」，這種全程免洗碗盤的「懶人煮麵法」引起不少人好奇試用，不過恐怕存在食安風險！

「懶人煮麵法」惹吃塑料隱憂 各類物料耐熱性有差異

影片隨即引發大批網民對食品安全的擔憂，紛紛留言熱議：「吃塑料」、「都毒」、「塑膠都捲起來了」、「滿滿的塑化劑」、「溶出塑化劑與化學物質對身體吸收很快」。事實上，這種源於韓國軍隊的吃法喺當地極為流行，因袋裝麵比杯麵更易收納而大受歡迎，但背後的健康隱憂卻不容忽視。

針對這類直接在包裝袋內沖泡即食麵的做法，食物安全中心曾公開呼籲市民提高警覺。食安中心指出，即食麵包裝袋可由多種不同的塑膠物料製造，各類物料在耐熱性、抗酸鹼能力以及耐油程度等特性上均有顯著差異。在直接沖泡的過程中，用於製造塑膠的化學物或添加劑有可能會遷移至食物中，而遷移量的多寡則取決於食物特性、接觸溫度及時間等因素。

【同場加映】外賣族注意！紙餐盒比塑膠更毒 專家警告2次加熱恐令塑膠微粒含量倍增

塑膠分類標籤：第3類、第7類塑膠加熱易釋出有害物

想了解即食麵包裝是否適合承受高溫，關鍵在於留意包裝上記錄的塑膠分類標籤。若包裝袋屬於第五類塑膠聚丙烯（PP），一般在攝氏 140 度才會變軟，且不含不飽和塑化劑，理應相對安全。若包裝袋採用第三類（PVC）或第七類（其他塑膠），則需特別提防；例如聚氯乙烯（PVC）在加熱後可能釋出氯化物等有害物質，若包裝添加了塑化劑，更會對人體健康構成威脅。

塑化劑易溶於油性食物環境 過量吸收或引致兒童發育異常

食安中心特別提醒，雖然正確生產的食品接觸物料安全性較高，但塑化劑具有極易溶於油脂的特性，因此含塑化劑的塑膠物料絕不應用於盛載油性食物，而即食麵本身正是含有高油脂的食品。雖然少量塑化劑可經由人體自然排出，但若長期或過量吸收，將會引發嚴重的健康問題。國立成功大學的研究發現，體內塑化劑暴露量過高，會顯著增加八歲以下女童出現乳房提早發育及月經早到的風險。

建議使用適當容器烹調

為確保飲食安全，食物安全中心強烈建議市民應遵從食物製造商的指引，將即食麵倒入適當的容器內進行烹調。在日常使用任何塑膠食物容器時，亦應嚴格遵守有關溫度上限及微波爐使用的標示。只要按照正確方法使用適當的餐具，化學物遷移量便會微不足道，不會對消費者健康構成風險，切勿為了貪一時方便而得不償失。

資料來源：Threads、食物安全中心

延伸閱讀：保鮮紙接觸食物恐釋出塑化劑？包熱食也高危？ 營養師揭3用法可致癌