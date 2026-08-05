深圳租戶全家反覆生病、求醫無果？揭滿屋牆身發霉 牙刷毛巾隨時中招 附處理與預防要訣

深圳一名租戶李女士近日反映，全家莫名其妙反覆生病，求醫卻找不到原因。直至下雨後發現牆紙有發霉跡象，揭開才驚見全屋大面積發霉，霉斑更形成已久。搬離之後，她及丈夫的睡眠品質即明顯改善。霉菌儼如健康的隱形殺手，威脅不容忽視。

可誘發過敏性鼻炎、哮喘、霉菌性肺炎

內媒報道，深圳租戶李女士稱，發現問題後，7月底就搬離了發霉屋，起初房東不願退還房租押金：「意思如果不是我們堅持要除霉，他刷層油漆就可以，如果堅持退錢，那除霉錢就需要自己出，實在令人無法接受。」在社區組織的協商下，房東最終同意退還押金。李女士表示，房間的霉菌已請專業人員除掉，沒有辦法化驗。

霉菌最大威脅在於釋放肉眼難見的細小孢子，可長時間懸浮空氣中，隨時吸入呼吸道。研究證實，即使家中僅見一小片霉斑，若其面積佔房間總面積逾0.03%，空氣中致病真菌濃度已明顯上升。吸入孢子可誘發過敏性鼻炎、哮喘、胸悶、夜間咳嗽，嚴重可致霉菌性肺炎，亦會刺激眼睛及皮膚，引起流淚、紅腫、皮疹等不適。

孢子懸浮空氣中 牙刷毛巾隨時「中招」

一項涵蓋30篇研究的分析指出，長期生活在潮濕或發霉環境的兒童，呼吸道感染風險較一般兒童高出28%至76%。嬰幼兒若長期暴露其中，支氣管炎及肺炎風險顯著增加。過敏體質兒童、長者及長期服用免疫抑制劑人士尤其高危。

單靠擦拭牆角霉斑並不足以解決問題。孢子會隨開關門、淋浴、排風扇等動作飄散全屋，沉降於毛巾、浴巾甚至牙刷上，情況遠比牆上一小片黑點更值得警惕。

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香港6月至9月高危：梅雨季及颱風季節

香港6月至9月是梅雨季及颱風季節，牆身極易發霉。窗邊、冷氣吹風口、傢俱後方通風不良的位置屬高危區域。霉菌生長需要三大要素：

濕度 ：相對濕度70%至80%以上

：相對濕度70%至80%以上 溫度 ：攝氏20至30度（最活躍）

：攝氏20至30度（最活躍） 營養：灰塵、皮屑、油污等有機物

若發現牆身有少量霉點，應盡快處理，否則可能導致牆身受損、健康風險增加及異味擴散，最終需要大規模翻新。

初期霉菌處理步驟

若 霉斑僅限於表面 ，可嘗試自行清理（大面積霉斑要尋求專業人士協助）：

工具：

75%酒精消毒噴霧

氯系漂白水（用於頑固霉漬）

口罩、橡膠手套

抹布或軟布

步驟：

打開窗戶保持通風，戴上口罩和手套。 先在不明顯處測試消毒噴霧或漂白水會否令牆壁變色。 將酒精噴濕抹布，輕輕擦拭霉斑位置。 擦除後，再噴少量酒精消毒周邊範圍。 若霉漬頑固，可用稀釋氯系漂白水（1份漂白水＋4份水）輕抹，其後必須用清水徹底擦淨。

注意：

市售除霉劑含次氯酸鈉和氫氧化鈉（強鹼性），接觸皮膚可能引起灼傷。

切勿用力擦拭，以免損壞牆紙表面，令霉菌深入底層。

氯系漂白水不可與酸性清潔劑（如醋、檸檬酸）混合，否則會產生有毒氯氣。

應一併清理霉點周邊區域，消滅殘留孢子。

當霉斑範圍廣泛、已滲透牆紙背面或底材時，必須委託專業防霉公司處理。

專家教正確使用抽濕機

要徹底預防牆身發霉，最有效的方法是控制室內濕度。台灣外科醫生江坤俊曾分享5個正確使用抽濕機貼士：

抽濕機放中央，勿靠牆角：靠牆角會令空氣對流不佳，應放中央位置，並開啟風扇輔助，加強空氣循環。 濕度設定60至65%：太低會令皮膚乾裂，太高則易滋生霉菌塵蟎。 睡覺時不宜開機：長時間開機會抽走皮膚表面水分，建議日間或睡前2至3小時開機，待濕度下降後關機才入睡。 使用時必須緊閉門窗：否則室外潮濕空氣持續流入，無法有效抽濕。 定時清理積水槽：積水過滿會影響運作，應定期倒水及清洗，防止霉菌滋生。

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